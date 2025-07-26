Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

Об этом он заявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Стефанчук объявил, что Рада должна "молниеносно" рассмотреть проект Владимира Зеленского № 13533 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" в следующий четверг, 31 июля.

"Во время рассмотрения этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", – сообщил спикер.

Он добавил, что Рада рассмотрит также "другие важные законодательные инициативы".

Напомним, перед этим группа из 48 депутатов, в том числе тех, которые не поддержали скандальный закон №12414, внесла другой проект для исправления ситуации, возникшей после его принятия, его регистрационный номер – 13531.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который ставит НАБУ и САП в зависимость от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ, и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.