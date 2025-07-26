25 липня в Малій виставковій залі відбулося відкриття ювілейної персональної виставки художниці, співачки й авторки казок Ксенії Стеценко. Стримана й водночас тепла атмосфера «АртКави» стала ідеальним фоном для події, що об'єднала образотворче й музичне мистецтво, щирість і глибину творчої душі.

На виставці представлено понад два десятки живописних робіт, створених упродовж останніх років. Це своєрідна ретроспектива, що охоплює період з 2005 до 2025 року — двадцятиріччя становлення й розквіту авторки. Портрети, натюрморти, пейзажі — різножанрові твори, виконані в техніках пастелі, олії, акварелі й колажу, промовляють до глядача через світлі тони, м’які переходи, відсутність темряви.

«Сьогодні у нас свято — ювілейна виставка Ксенії Стеценко. Вона надзвичайно талановита особистість — не лише в образотворчому, а й у музичному мистецтві. Її картини — ніжні, чуттєві, глибокі», — зазначила ведуча вечора Ірина Бєлова.

Привітання від імені голови Одеської обласної організації НСХУ, народного художника України, професора Анатолія Горбенка зачитав Данііл Рудий. У ньому зокрема йшлося:

«Дорога Ксеніє, щиро вітаємо тебе з відкриттям виставки!

Ти — відважна, багатогранна особистість.

Бажаємо тобі невичерпної енергії, натхнення, нових звершень.

Нехай Господь благословить тебе й твою родину!»

Про життєвий і творчий шлях Ксенії з теплотою розповів художник Георгій Фундутяк:

«Ксенія змогла залишитися вірною своїй справі. Вона з дитинства любила малювати, співати — і не зрадила себе. Покинувши будівельний інститут, вступила до мистецького закладу й з того часу не полишає улюбленої справи. У її творчості — і професійність, і стиль, і душа». Колеги Ксенії не приховували захоплення. Звучали слова вдячності, визнання, дружньої любові: «Велике мистецтво — це водночас розкріпаченість і недосяжність. Ксенія — саме така. Її мистецтво сповнене етичності й новизни. В її картинах — світло, музика, настрій».

«Ксюнечка, ти — втілення ніжності. Твої картини — як ти: прозорі, щирі, добрі. Ти створена для краси, для натхнення. Хай маленьке біле крильце, яке ми даруємо, надихне тебе на новий творчий етап».

Завершенням вечора стало музичне вітання від самої художниці. Пісні у виконанні Ксенії Стеценко додали події емоційної повноти. Її голос, як і її пензель, — глибокий, чистий, пронизливий.

«Виставка — це завжди виклик для мене. Але й крок уперед. Цей проєкт — як нова сходинка. Я надзвичайно щаслива, що ви прийшли. Сподіваюся, сьогоднішній вечір подарує вам радість і світло», — поділилася з гостями сама Ксенія.

І справді — цього вечора в залі панували тепло, натхнення й мистецтво у двох його вимірах: живописному й музичному. І обидва — від однієї прекрасної жінки, яка несе красу в кожному своєму русі, творі й ноті.