Спорт об’єднує: в Одесі підписано меморандум про співпрацю заради розвитку молоді та єдиноборств

В Одесі підписано Меморандум про співпрацю між Одеською обласною федерацією К-1, Всесвітньою бійцівською лігою AWFL та Одеською обласною організацією ФСТ «Динамо України». Документ закріпив наміри сторін розвивати партнерство та посилювати взаємодію у сфері спорту, фізичної культури та молодіжної політики.

Підписання меморандуму стало черговим кроком до консолідації зусиль спортивних організацій регіону. Важливою подією також став масштабний Фестиваль єдиноборств AWFL та Чемпіонат Одеської області з COMBAT самозахисту ICO, які вкотре продемонстрували високий рівень організації, масовість спортивного руху та ефективність спільної роботи з розвитку спорту в Україні.

Під час зустрічі керівники організацій обговорили перспективи розширення спортивної інфраструктури в Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві та інших містах, а також проведення на базі ФСТ «Динамо» України навчально-тренувальних зборів, семінарів, атестацій і турнірів. Реалізація цих проєктів сприятиме підготовці спортсменів, підвищенню їхньої майстерності та створенню нових можливостей для молоді.

«Лише об’єднавши зусилля, ми можемо впевнено говорити про подальший розвиток спорту, виховання молодого покоління та успішне майбутнє наших дітей. Попереду багато спільних амбітних проєктів, цілей і завдань, які ми обов’язково реалізуємо разом», – наголосив голова Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров.

Учасники зустрічі переконані, що новий формат співпраці стане потужним імпульсом для розвитку єдиноборств, популяризації здорового способу життя та виховання нового покоління українських спортсменів.