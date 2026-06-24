НБУ вимагає від уряду звільнити Ігоря Смілянського з посади гендиректора «Укрпошти»

Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг. Регулятор зобов’язав уповноважений орган АТ – Кабмін – відсторонити його від управління протягом п’яти робочих днів та призначити нового керівника упродовж двох місяців, ідеться в пресрелізі НБУ від 23 червня.

Деталі

Рішення стало результатом процедури оцінки професійної придатності керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яку Нацбанк розпочав після наглядових заходів щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках, ідеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що протягом цього періоду до «Укрпошти» кілька разів застосовували заходи впливу у вигляді письмових застережень і штрафів через порушення вимог у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

Після співбесіди з Ігорем Смілянським та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що він «не відповідає встановленим вимогам до керівника надавача фінансових платіжних послуг».

Регулятор вважає, що керівник не продемонстрував достатнього рівня знань законодавства та практичного досвіду його належного застосування для забезпечення корпоративного управління, внутрішнього контролю, фінансового моніторингу та управління ризиками в компанії.

Нацбанк вимагає від уповноваженого органу АТ «Укрпошта» (Кабмін) протягом пʼяти робочих днів відсторонити Смілянського від керівництва компанією та упродовж двох місяців призначити нового гендиректора. У НБУ зазначили, що новий керівник має відповідати встановленим вимогам щодо професійної придатності.

Контекст

НБУ має юридичне право вимагати усунення з посади керівника АТ «Укрпошта», але робить це не як прямий роботодавець, а як регулятор фінансового ринку.

«Укрпошта» є не лише поштовим оператором, а й великим надавачем фінансових платіжних послуг (виплата пенсій, перекази, приймання платежів). Для здійснення цієї діяльності компанія має ліцензію НБУ. Згідно із Законом «Про платіжні послуги», НБУ зобовʼязаний контролювати ризики та оцінювати професійну придатність і ділову репутацію керівників усіх ліцензованих фінустанов.

У березні цього року «Укрпошта» повідомила про сплату 255 000 грн штрафу НБУ, заявивши, що оскаржуватиме його в суді. У компанії вважають вимоги НБУ незаконними та такими, що виходять за межі повноважень регулятора.

НБУ своєю чергою заявив про відсутність у компанії належних систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками і наголосив на необхідності якнайшвидшого формування дієздатної наглядової ради. Після цього Мінекономіки оголосило про відбір п’яти незалежних членів наглядової ради «Укрпошти».

«Укрпошта» – національний поштовий оператор із понад 4600 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, що охоплюють близько 26 000 точок присутності та забезпечують роботою близько 25 000 працівників. У січні–березні 2026 року АТ «Укрпошта» зафіксувало 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 136 млн грн (40%) менше від запланованого.

У компанії пояснюють результати впливом кількох факторів: продовженням агресії РФ і втратами ринків та майна, стагнацією внутрішнього попиту, затримками у впровадженні нових сервісів, а також переходом частини пенсіонерів на банківське обслуговування, цифровізацією платежів і посиленням конкуренції з боку приватних операторів.

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