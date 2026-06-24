НБУ оштрафував «Укрпошту» на 2,5 млн грн: це третій штраф за три місяці

Національний банк України оштрафував АТ «Укрпошта» на 2,54 млн грн та виніс письмове застереження через порушення законодавства у сфері платіжного ринку та захисту прав споживачів фінансових послуг. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Деталі

Відповідне рішення 22 червня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ.

Це вже третє фінансове стягнення, застосоване Нацбанком до «Укрпошти» з березня 2026 року. Раніше регулятор також фіксував порушення у сфері платіжних послуг і фінансового моніторингу.

Цього разу підставою для санкцій стали результати планової перевірки, яку департамент інспектування НБУ проводив з листопада 2025 року по січень 2026 року. Виявлені порушення стосуються вимог закону «Про платіжні послуги», правил касової дисципліни, захисту таємниці надавача платіжних послуг, а також норм щодо емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Окрім штрафу, НБУ застосував письмове застереження через недотримання вимог щодо регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг, пруденційних нормативів, статистичної звітності, авторизації діяльності фінансових установ і системи управління.

«Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів після отримання рішення регулятора та усунути виявлені порушення до 30 вересня 2026 року, а також вжити заходів для недопущення їх повторення в майбутньому.

Рішення набирають чинності з моменту доведення їх до відома компанії.

Контекст

16 березня НБУ оштрафував «Укрпошту» на 255 000 грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Це рішення стало черговим у серії претензій регулятора: ще у грудні НБУ зафіксував порушення низки ключових нормативів і виніс компанії письмове застереження. Тоді йшлося, зокрема, про неподання у встановлені строки інформації та документів до регулятора.

У березні НБУ також заявив, що «Укрпошті» необхідно якнайшвидше сформувати повноцінну наглядову раду, оскільки управлінські повноваження надмірно зосереджені в руках генерального директора Ігоря Смілянського, який поєднує операційне керівництво з частиною функцій наглядового органу. Водночас регулятор допустив, що після створення наглядової ради може постати питання щодо відповідності Смілянського посаді.

18 травня НБУ наклав на державного поштового оператора новий штраф у розмірі 1,7 млн грн. Підставою стало невиконання вимог щодо належної організації корпоративного управління, внутрішнього контролю та системи управління ризиками як надавача фінансових платіжних послуг.

23 червня регулятор визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача платіжних послуг, та зобов’язав компанію протягом двох місяців знайти нового очільника. Сам Смілянський назвав рішення Нацбанку «зведенням рахунків».





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