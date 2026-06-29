Спорт і військова підготовка: в Одесі уклали меморандум про стратегічну співпрацю

В Одесі відбулася знакова подія для розвитку спорту, військово-патріотичного виховання та підтримки українських захисників. Одеська обласна федерація К-1, Всесвітня бійцівська ліга AWFL та Військова академія м. Одеса офіційно закріпили багаторічне партнерство, підписавши Меморандум про співпрацю.





Документ підписали президент Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров і начальник Військової академії, Герой України, генерал-майор Андрій Ковальчук.

Співпраця між спортивними організаціями та Академією триває вже багато років. Курсанти є членами збірної команди федерації та ліги, успішно представляючи Одещину й Україну на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Під керівництвом головного тренера Національної збірної України з К-1, судді міжнародної категорії Віктора Стасюка вони здобувають високі спортивні звання, стають призерами престижних турнірів і виконують нормативи кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Значна частина курсантів також тренується у спортивних клубах «OUTSTRIKE» та «Академія боксу».

Під час урочистої зустрічі генерал-майору Андрію Ковальчуку вручили символічну боксерську рукавичку з підписами чемпіонів професійного турніру з боксу та К-1, серед яких є й курсанти Військової академії. Змагання були проведені спільно з R-1 Boxing Promotion у Національному університеті «Одеська юридична академія» на підтримку підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «АРАТТА». Крім того, очільник Академії отримав спеціальну відзнаку від президента Міжнародної освітньої корпорації Сергія Ківалова.

Учасники зустрічі визначили перспективні напрями подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про реалізацію програм спортивної адаптації ветеранів, проведення чемпіонату Військової академії з кікбоксингу WTKA та К-1, а також організацію ще двох масштабних спортивних турнірів.

Підписаний меморандум став черговим підтвердженням того, що спорт є не лише шляхом до високих результатів, а й важливим інструментом патріотичного виховання, фізичної підготовки військовослужбовців та реабілітації ветеранів. Об'єднання зусиль спортивної спільноти й військових сприятиме зміцненню обороноздатності держави та підтримці українських захисників на шляху до Перемоги.