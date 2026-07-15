Патріотичне виховання через спорт: учасники KUDO ODESA SUMMER CAMP 2026 відвідали Одеську юридичну академію

Учасники літнього спортивного табору KUDO ODESA SUMMER CAMP 2026, який проходить за підтримки Всесвітньої бійцівської ліги AWFL під керівництвом Дмитра Самохіна, здійснили пізнавальну екскурсію до Національного університету «Одеська юридична академія» — одного з провідних закладів вищої освіти України.

Під час візиту юні спортсмени ознайомилися із сучасною навчальною та спортивною інфраструктурою університету, побували у новітньому Центрі вогневої підготовки, відвідали Музей зброї та мультифункціональний спортивний стрілецький тир. Екскурсія стала для дітей не лише цікавою, а й пізнавальною, відкривши нові можливості для особистого розвитку та професійного самовизначення.

Особливе місце в програмі займало відвідування Меморіалу пам'яті студентів-героїв НУ «Одеська юридична академія». Юні учасники табору вшанували пам'ять захисників, які віддали свої життя за незалежність і свободу України. Саме такі зустрічі допомагають формувати у молоді почуття патріотизму, поваги до історії держави та усвідомлення високої ціни, яку українці платять за мир і свободу.

Організатори наголошують, що гармонійне поєднання спортивного розвитку, освіти та патріотичного виховання є запорукою формування сильного, відповідального і свідомого покоління українців.

Щиру подяку висловлено Президенту Національного університету «Одеська юридична академія» Сергію Ківалову за постійну підтримку студентського спорту, створення сучасних умов для навчання та активне сприяння патріотичному вихованню молоді.

Окремі слова вдячності адресовано керівнику табору Дмитру Самохіну за високий рівень організації KUDO ODESA SUMMER CAMP 2026, професіоналізм, ентузіазм і відданість роботі з дітьми.

Завдяки співпраці Одеської обласної федерації К-1, Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та Федерації КУДО Одеської області реалізуються важливі проєкти, які поєднують спорт, освіту та громадянське виховання. Такі ініціативи допомагають молоді здобувати нові знання, зміцнювати характер, виховувати любов до України та впевнено будувати своє майбутнє.



