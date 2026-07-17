Ігор Кіяшко відзначив Юрія Работіна за вагомий внесок у розвиток медичного волонтерства

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін отримав Почесну грамоту та слова щирої вдячності від генерального директора КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ігоря Кіяшка. Відзнаку було вручено під час передачі чергового автомобіля екстреної медичної допомоги, доставленого з Німеччини за підтримки гуманітарного фонду «Обоз».

Звертаючись до Юрія Работіна, Ігор Кіяшко підкреслив його багаторічну журналістську та активну волонтерську діяльність, яка сьогодні допомагає рятувати життя жителів Одещини.

«У нас в Одеській області є видатна людина. Він очолює Одеський осередок Національної спілки журналістів України, є професійним журналістом і водночас займається надзвичайно потужною волонтерською діяльністю. Один із автомобілів, які сьогодні поповнили автопарк нашого Центру, з'явився саме завдяки його праці. Юрію Анатолійовичу, дай Боже вам здоров'я! Велика подяка за вашу діяльність. Ви — справжній патріот України, справжній громадянин і дуже активна людина», — наголосив Ігор Кіяшко.

Від імені медичної спільноти Одещини керівник Центру вручив Юрію Работіну Почесну грамоту. Окрему подяку він передав військовому капелану Олександру Жирікову, який також бере активну участь у гуманітарних ініціативах і допомагає реалізовувати благодійні проєкти.

Ігор Кіяшко зазначив, що лише за останній рік завдяки спільним зусиллям волонтерів і благодійників Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав уже третій автомобіль швидкої допомоги.

«Це вже третя швидка допомога за рік. Переконаний, що вона буде не останньою. Ми робимо спільну справу разом із нашими колегами з Києва, міжнародними партнерами та благодійниками. Попри всі труднощі воєнного часу, ми щодня працюємо заради людей і разом тримаємо медичний фронт», — підкреслив генеральний директор Центру.

Церемонія стала ще одним свідченням того, що єдність журналістської спільноти, волонтерів, благодійних організацій і медиків дає реальні результати. Передані реанімобілі вже працюють на дорогах Одещини, допомагаючи бригадам екстреної медичної допомоги оперативно рятувати життя та здоров'я людей.