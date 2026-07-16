Рятувати життя разом: Одещина отримала черговий реанімобіль із Німеччини від гуманітарного фонду «Обоз»

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав черговий автомобіль швидкої допомоги, доставлений з Німеччини за сприяння гуманітарного фонду «Обоз». Передачу спеціалізованого медичного транспорту організував голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін, який активно підтримує міжнародні гуманітарні ініціативи.

Ключі від сучасного реанімобіля Юрій Работін урочисто передав генеральному директору КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ігорю Кіяшку, який від імені медичної спільноти Одещини прийняв автомобіль та подякував благодійникам за надзвичайно важливу підтримку.

Під час церемонії Ігор Кіяшко наголосив, що сучасний автомобіль екстреної медичної допомоги є одним із найважливіших інструментів у роботі медиків, адже саме від його оснащення та надійності нерідко залежить життя пацієнтів.

«Автомобіль екстреної медичної допомоги — це основний інструмент у руках бригади, яка щодня рятує життя і здоров'я людей. На Одещині щодоби на виклики за номером 103 виїжджають близько 150 бригад екстреної медичної допомоги, і кожен такий автомобіль — це справжня реанімація на колесах. Він буквально на вагу золота», — підкреслив Ігор Кіяшко.

Генеральний директор Центру також висловив щиру вдячність гуманітарному фонду «Обоз» за системну допомогу українській медицині та зазначив, що це вже не перша благодійна донація для Одеської області.





«Сподіваємося на подальшу співпрацю з усіма небайдужими людьми, благодійними організаціями та лідерами громадської думки. Разом крокуємо до нашої спільної Перемоги та тримаємо єдиний медичний фронт», — зазначив Ігор Кіяшко.

Передача реанімобіля стала ще одним прикладом ефективної міжнародної співпраці, що об'єднує благодійників, громадських діячів та медичну спільноту заради порятунку людських життів. Завдяки таким ініціативам служба екстреної медичної допомоги Одещини отримує необхідне оснащення для оперативного реагування на виклики та надання якісної допомоги пацієнтам.