Кадровый дефицит в Украине усиливается, бизнес меняет подходы к найму: повышает зарплаты и дополняет мотивационные предложения.

Об этом сообщает "OLX Работа".

"OLX Работа" и Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) провели опрос работодателей и проанализировали ситуацию на рынке труда: что вызывает углубление кадрового кризиса и что делают компании для удержания или привлечения талантов.

По результатам исследования, 78% компаний отмечают дефицит кадров в своей сфере (для сравнения, в 2025 году так ответили 60%).

Чаще всего бизнес связывает эту ситуацию с мобилизационными процессами и сложностями с трудоустройством мужчин — так ответили 69%. Еще 61% среди ключевых причин назвали миграцию населения за границу (+33 п.п. по сравнению с прошлогодними данными). Как следствие — нехватка квалифицированных специалистов, которую отметили 37%.

Аналитики фиксируют увеличение доли тех, кто связывает дефицит кадров с эмиграцией. Отдельным фактором, повлиявшим на рынок труда в течение последнего года, стало разрешение на выезд за границу мужчин в возрасте 18–22 лет.

"В августе 2025 года украинское правительство отменило ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Для представителей той части украинского бизнеса, которая часто зависит от молодых сотрудников на стартовых позициях, это нововведение стало вызовом", — говорится в сообщении.

Так, 41 % работодателей заявили, что уже ощущают его заметное влияние на кадровую ситуацию, ещё 16 % — частично. Не заметили изменений — 29%, а 14% затруднились с ответом.

Те, кто зафиксировал изменения, в основном упоминали об увеличении числа увольнений среди молодых сотрудников (68%) и сокращении количества откликов на вакансии (64%). Также 66% сообщили, что стало сложнее найти молодых кандидатов на должности. Среди других последствий, отмеченных работодателями: рост ожиданий по зарплате среди кандидатов до 22 лет и ухудшение качества кандидатов на стартовые должности (30%).

В целом, по состоянию на 2026 год, в опрошенных компаниях доля мужчин-сотрудников до 22 лет в большинстве случаев составляет менее 10% (об этом указали 39% респондентов). Еще в 39% компаний — они отсутствуют вовсе.

Стремясь удержать и привлечь кандидатов в условиях дефицита, бизнес постепенно повышает заработные платы. Однако темпы этого роста отличаются от прошлогодних.

"В 2025 году в рамках исследования 58% компаний заявили о повышении окладов. В 2026 году этот показатель увеличился до 72%", — говорится в сообщении.

При этом изменился не только масштаб повышений, но и их размер. В прошлом году работодатели в основном отмечали, что повышение составляло до 10% (35% респондентов). В этом году "планка" стала выше: большинство опрошенных компаний (30%) подняли зарплату на 11–22%.

Зато доля предприятий, прибегших к сокращению выплат, в 2026 году уменьшилась до 5% против 15% в 2025 году, что является положительным сигналом.

"Интересно, что мнение соискателей иное: по результатам опроса 51% отмечают, что не получали повышения за последний год. Повышение на 10% и более получили 39% опрошенных", — отмечают аналитики "OLX Работа".

Повышение зарплат — не единственный способ, с помощью которого представители бизнеса пытаются удержать сотрудников и привлечь новых кандидатов. Половина опрошенных работодателей (50%) готовы нанимать людей без опыта, а 37% — молодых специалистов при условии дальнейшего обучения. Это свидетельствует о готовности бизнеса инвестировать в развитие кадров и подготовку к конкретным рабочим процессам в компании.

Кроме того, 31% работодателей расширяют мотивационный пакет. В него преимущественно входят возможность бесплатного обучения или переобучения, возможность удаленной работы, транспорт и бесплатные обеды, несколько реже — медицинское страхование.

В 2026 году 30% компаний ответили, что нанимают людей старшего возраста (старше 60 лет), с инвалидностью (26%) и кандидатов со статусом УБД (19%). Согласно данным аналитики OLX Робота, количество вакансий, где готовы нанимать представителей этих групп, также растет на платформе.

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что кадровый дефицит превращается из краткосрочной проблемы в новую реальность для украинского бизнеса. Компании всё активнее адаптируются к этим условиям", — отмечают в "OLX Робота".

Напомним:

Рекордные 71% предприятий в июне назвали нехватку рабочей силы главным препятствием для своей деятельности.

Дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума — его назвали главным препятствием для ведения бизнеса во время войны 69% предприятий, сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций по результатам ежемесячного опроса, проведенного среди 469 промышленных предприятий.