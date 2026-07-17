Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны. В настоящее время Хмара, являющийся врио главы СБУ, по поручению президента будет исполнять обязанности министра обороны Украины.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили.

После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины".

Подробности: Зеленский сообщил, что встретился с Хмарой и заявил о наличии "стратегического видения того, как Украине активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии".

По его словам, Хмара приобрел большой опыт в проведении технологических ударных операций: "Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне".

Прямая речь: "Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа по обеспечению безопасности, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в подразделениях Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины".

О Игоре Клименко, которого планировали назначить в МОУ, или Михаиле Федорове, которого общество призывает вернуть на должность, президент в своем посте не упомянул.

Согласно украинскому законодательству, должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады должно состояться 18 августа.

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