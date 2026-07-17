Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны. В настоящее время Хмара, являющийся врио главы СБУ, по поручению президента будет исполнять обязанности министра обороны Украины.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили.
После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины".
Подробности: Зеленский сообщил, что встретился с Хмарой и заявил о наличии "стратегического видения того, как Украине активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии".
По его словам, Хмара приобрел большой опыт в проведении технологических ударных операций: "Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне".
Прямая речь: "Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа по обеспечению безопасности, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в подразделениях Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины".
О Игоре Клименко, которого планировали назначить в МОУ, или Михаиле Федорове, которого общество призывает вернуть на должность, президент в своем посте не упомянул.
Согласно украинскому законодательству, должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек.
Следующее пленарное заседание Верховной Рады должно состояться 18 августа.
Предыстория:
- 16 июля глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что президент не согласился сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, все предложения и инициативы МОУ по улучшению работы войск встречали сопротивление.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя предстоящие изменения в Минобороны, признал, что Федоров и главнокомандующий не могли найти общий язык и что проблемы на поле боя, в бригадах, с мобилизацией оставались нерешенными.
- 16 июля в Киеве, недалеко от Офиса президента, а также в ряде других городов по всей стране проходят акции в поддержку и.о. министра обороны Михаила Федорова. Участники просят власти вернуть Федорова на должность в новом правительстве и не отдавать кресло министра обороны Игорю Клименко.