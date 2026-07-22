Тест-смужки для діабету 2-го типу внесуть до "Доступних ліків": коли можна отримати їх безоплатно?

Уряд розширив програму "Доступні ліки", додавши до переліку тест-смужки для людей з діабетом 2-го типу на інсулінотерапії.

Такі пацієнти зможуть отримувати їх безоплатно із вересня 2026 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Раніше тест-смужки за програмою медичних гарантій були доступні лише для хворих із цукровим діабетом 1-го типу. Для пацієнтів цієї групи лікарські препарати видавали за е-рецептами з 2023 року.

Однак із вересня дію програми розширюють також на людей із діабетом 2-го типу, які отримують інсулінотерапію.

"Регулярне вимірювання рівня глюкози є важливою частиною безпечного лікування пацієнтів, які використовують інсулін. Самоконтроль допомагає вчасно виявляти надмірне зниження або підвищення рівня цукру в крові, коригувати терапію та запобігати розвитку гострих і довгострокових ускладнень діабету", – зауважили у відомстві.

Щоби скористатися послугою та отримати медичні вироби безкоштовно, слід звернутися до лікаря-ендокринолога. Він сформує електронний рецепт, який потрібно показати в аптеці, що має договір із НСЗУ.

Знайти таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки", на спеціальній карті чи за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Раніше у НСЗУ зазначали, що до переліку ліків, які пацієнти із цукровим діабетом 2-го типу можуть отримати з частковою доплатою, додадуть гліфлозини (іНЗКТГ-2). До програми включать дві міжнародні непатентовані назви з групи – дапагліфлозин та емпагліфлозин.

Нагадаємо, до програми "Доступні ліки" раніше додали ще 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Станом на липень 2026 року програма охоплює понад тисячу позицій, серед яких лікарські засоби, комбіновані препарати, інсулін та медичні вироби.