Allseeds призупинила роботу в Одеській області через посилення російських атак

Один із найбільших українських виробників і експортерів рослинної олії Allseeds призупинив операційну діяльність в Одеській області. Про це йдеться в офіційній заяві Allseeds, опублікованій у Facebook.

Деталі

У компанії заявили, що рішення ухвалили на тлі суттєвого погіршення безпекової ситуації та посилення російських ракетних ударів і атак безпілотниками по портовій та логістичній інфраструктурі регіону.

«Подальша операційна робота в поточних умовах несе надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії», – йдеться в офіційній заяві.

Головною причиною призупинення роботи є необхідність убезпечити персонал, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру та операційний потенціал для можливого відновлення діяльності після стабілізації безпекової ситуації, додали в Allseeds.

Призупинення операцій відбуватиметься відповідно до вимог українського законодавства. Компанія також подякувала працівникам, партнерам і клієнтам за підтримку та співпраццю в умовах повномасштабної війни.

Контекст

Allseeds є одним із найбільших в Україні переробників олійних культур. Компанія володіє мультикультурним олійноекстракційним заводом у порту «Південний». 21 грудня РФ влучила у найбільший в Україні термінал рослинних олій Allseeds Black Sea у порту Південний. До 2025-го Україна була найбільшим експортером олії у світі.

За даними YouControl, виторг ТОВ «Олсідз Блек Сі» у 2025 році зріс на 9% – до 6,34 млрд грн проти 5,82 млрд грн роком раніше. Водночас компанія пʼятий рік поспіль завершила зі збитком, хоча його розмір скоротився до 133,8 млн грн із 215,6 млн грн у 2024 році.

Порти Одеської області та Дунайського регіону залишаються основними логістичними маршрутами для експорту української аграрної продукції після скорочення можливостей частини чорноморських напрямків. Саме через ці порти проходить значна частина альтернативних експортних потоків, які забезпечують валютні надходження до України.

Попри постійні атаки, за підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів. Обсяг перевалки зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли через українські порти пройшло близько 40 млн тонн вантажів. Водночас у липні інтенсивність російських ударів по портовій інфраструктурі зросла.

У 2026 році Росія здійснює атаки на портову інфраструктуру України в середньому кожні п’ять днів.

Після ракетного удару 19 липня по судну з кукурудзою, внаслідок якого загинули 10 моряків, судновласники тимчасово призупинили заходження суден за агропродукцією до чорноморських портів України.

З 21 липня оператор Maersk заявив, що тимчасово припинив обслуговування напрямку до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП) через поточну ситуацію.

А 22 липня українським морським коридором не пройшло жодне судно, хоча зараз триває пік збору врожаю. Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через серію російських атак на цивільні вантажні судна в Чорному морі.