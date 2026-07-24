Зеленський заявив, що США мають кілька ідей завершення війни і анонсував візит до Штатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають кілька варіантів щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, американська сторона планує представити ці ідеї Києву та Москві. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, пише «Укрінформ» 23 липня.

Деталі

Зеленський розповів, що напередодні провів розмову з представниками США, зокрема зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У переговорах також брали участь начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, радник президента Андрій Кислиця та секретар РНБО Рустем Умєров.

«Ми проговорювали можливості зустрічі, і є кілька планів від США щодо закінчення війни. Вони поділяться з нами цими ідеями», – сказав президент.

За його словами, американська сторона хоче представити свої пропозиції як Україні, так і Росії. Місце та точна дата зустрічі поки не визначені, однак, імовірно, вона може пройти у США найближчими днями або тижнями.

«Є кілька дат, треба просто подивитися, щоб усе співпадало з усіма графіками. Думаю, буде зустріч найближчі дні-тиждень», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що під час телефонної розмови американська сторона коротко представила йому кілька можливих ідей, однак без детального обговорення. За його словами, Київ отримав відповідні пропозиції та планує найближчим часом обговорити їх із представниками США.

«Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора, тому що це була розмова довга, але телефоном, без зайвих деталей. Я отримав відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями», – сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що до настання зими є два можливі сценарії розвитку подій. Перший – пошук можливості для переговорів із Росією та завершення війни. За словами Зеленського, саме цей варіант є пріоритетним для України.

«У нас з вами два шляхи взимку. Перший шлях, щоб ми знайшли можливість і сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет. На цьому я фокусуюсь», – заявив президент.

Водночас, за його словами, альтернативою може стати подальше розширення бойових дій і збільшення мобілізації в Росії.

Зеленський зазначив, що українська розвідка бачить різні позиції всередині російського керівництва. За його словами, частина людей у найближчому оточенні Володимира Путіна нібито усвідомлює ризики економічного та логістичного колапсу й зацікавлена у завершенні війни, тоді як представники військового блоку виступають за продовження бойових дій.

«Ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс. Але є військові люди, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації», – сказав глава держави. Він наголосив, що Україна має готуватися до різних сценаріїв проходження зими.

Також президент заявив, що нова тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії має відбутися до осені. Водночас він наголосив, що її проведення залежить не лише від Києва.

«Якби це залежало від України, то ця зустріч була б уже в липні. Але не все залежить від нас», – додав Зеленський.

Контекст

Перший раунд прямих тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відбувся 23–24 січня в Абу-Дабі. Представники сторін обговорювали можливі шляхи завершення війни, однак за підсумками зустрічі конкретних домовленостей досягти не вдалося.

Другий етап переговорів пройшов у тому ж місті 4–5 лютого. Учасники зосередилися на питаннях можливого припинення вогню, а також ролі США у контролі за виконанням відповідних домовленостей. Водночас остаточно узгодити всі параметри не вдалося, оскільки частина рішень потребувала ухвалення на політичному рівні. Попри це, консультації стали основою для домовленості про перший за п’ять місяців обмін полоненими між Україною та Росією – додому повернулися 157 українців, зокрема військові та цивільні.

Наступний раунд переговорів відбувся 17–18 лютого у Женеві. Президент Володимир Зеленський заявляв, що сторонам вдалося наблизитися до узгодження механізмів контролю за можливим режимом припинення вогню на військовому рівні. Водночас питання територій та майбутнього Запорізької атомної електростанції залишилися без суттєвого прогресу.

Остання на цей момент тристороння зустріч представників України, США та Росії відбулася 26 лютого у Женеві. Переговори були зосереджені переважно на економічних питаннях і створенні довгострокових механізмів підтримки України.

На початку квітня Зеленський повідомив, що запропонував Вашингтону провести зустрічі технічних груп у Києві. Такий формат розглядається як альтернатива повноцінним тристороннім переговорам за участю Росії, проведення яких ускладнилося через загострення ситуації на Близькому Сході.