Одесским лиманам быть!

Сессией Одесского областного совета, состоявшейся 14 марта 2018 года, принято решение о финансировании на сумму 38 миллионов гривен программы спасения двух самых проблемных лиманов Одесской области – Тилигульского и Куяльницкого.

Согласно программе охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в Одесской области на 2014-2019 годы планируется потратить на изучение состояния Куяльника 7 млн. 880 тыс. грн.

Средства будут распределены на гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и медикобиологические исследования, из которых 1,1 млн. грн. пойдут на оплату уже осуществившихся на долговых условиях исследований и ряд других сопутствующих работ.

Также в Одесской области потратят почти 30 млн. грн. на спасение Тилигульского лимана. 2,5 млн. грн. выделят из областного бюджета на реконструкцию соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем, остальные средства рассчитывают привлечь из госбюджета. 200 тыс. грн. выделят из районных бюджетов.

Действующая с 2014 г. Программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов также предусматривает реконструкцию соединительных каналов между лиманами и Черным морем. Сложившаяся экологическая ситуация требует неотложных мер по спасению одесских лиманов, поскольку крайне велик риск их полностью утратить.

Не допустить природную катастрофу в нашем регионе неоднократно призывал народный депутат Украины Сергей Кивалов. При активном содействии народного депутата была принята Региональная программа сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы, в рамках которой была сооружена водная артерия, подпитывающая быстро мелеющий Куяльницкий лиман водой из Черного моря.

Однако для сохранения уникального водоема с его неповторимыми свойствами разовых мер совершенно недостаточно.

Кардинально решить проблему, считает Сергей Кивалов, можно лишь придав Куяльнику статус природной зоны государственного значения. С такой формулировкой народный депутат дважды обращался в своих депутатских запросах к премьер-министру Украины в 2016 г. и в 2017 г. на заседаниях Верховной Рады.

На депутатские запросы положительно прореагировало Министерство экономического развития и торговли Украины и поддержало инициативы Сергея Кивалова по спасению и сохранению лиманов. Осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник было также передано в Одесскую областную госадминистрацию.

Напомним, что глава облгосадминистрации направил в адрес парламентария положительный ответ, в котором рассматриваются возможности поддержки проекта по сохранению Куяльницкого лимана. В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам в ближайшее время для достижения цели.

После завершения работы профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявлении природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Таким образом, выделенная депутатами Одесского областного совета дотация на работы по сохранению лиманов в сумме почти 40 млн., может рассматриваться, как важный и необходимый этап программы, где конечной задачей определены возрождение и приумножение национального достояния, которыми и являются уникальные природные ресурсы нашего края.