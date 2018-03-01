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  • Дата: Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

29 марта выдалось в Одессе солнечным и теплым. Это придало большую праздничность важному событию в жизни прославленного вуза: здесь на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» были открыты два новых современнейших зала – танцевальный и тренажёрный.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Просторный студенческий комплекс европейского уровня включает в себя большой и малый стадионы, которыми не может похвастать не один вуз в Украине. Большой мультифункциональный стадион с новейшим покрытием французского производства рассчитан на пять тысяч зрителей и предусматривает проведение международных спортивных соревнований по самым разным видам спорта.

 

В этот же день на стадионе открылся Чемпионат по футболу среди вузов Одесской области. Тоже весьма показательный факт. 

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Просторный студенческий комплекс европейского уровня включает в себя большой и малый стадионы, которыми не может похвастать не один вуз в Украине. Большой мультифункциональный стадион с новейшим покрытием французского производства рассчитан на пять тысяч зрителей и предусматривает проведение международных спортивных соревнований по самым разным видам спорта.

 

В этот же день на стадионе открылся Чемпионат по футболу среди вузов Одесской области. Тоже весьма показательный факт.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками события, которое войдет в историю нашего университета: мы открываем новые объекты спортивного комплекса и стадиона нашего университета, которые будут служить делу спорта и позволят молодым людям полноценно развиваться не только умственно и интеллектуально, но и физически. Одесса всегда была спортивным флагманом Украины, и мы не должны это утратить. И, являясь государственным учебным заведением, а не профильным спортивным вузом, мы вносим свою лепту в развитие спорта. У нас почти сто студентов только за последние годы принесли стране более сотни золотых и серебряных медалей на чемпионатах и соревнованиях.

В своем выступлении Сергей Васильевич отметил вклад в развитие спорта в регионе Главы области Максима Степанова, который способствовал этому начинанию Юракадемии. Так, из весьма скудного областного бюджета губернатор смог выделить средства на закупку спортивных тренажеров. И его неравнодушие и внимание заслуживает благодарности. Радует неравнодушное отношение к спорту заместителя министра науки и образования Романа Гребы. И, к счастью, удалось сохранить кафедру физического воспитания в НУ «ОЮА», которые сегодня на грани закрытия во многих вузах.

 

Национальному университету «Одесская юридическая академия» и в самом деле есть, чем гордиться. В составе студенческого кампуса – спортивный комплекс «Университет» с зимними и летними спортивными площадками, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана, где еженедельно проводятся всеукраинские и международные спортивные соревнования. Комплекс также является тренировочной базой для юных гимнасток Детско-юношеской школы олимпийского резерва – надежды отечественного спорта. Центр спортивных единоборств растит чемпионов в сфере боевых искусств – дзюдо, панкратиону, самбо. Гордость Юракадемии – студентка четвертого курса чемпионка Европы по самбо и панкратиону – Галина Ковальская.  Преподаватель Александр Гордиенко – чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по сумо, а Александр Вересюк – пятикратный чемпион Европы и 11- кратный призёр мира по сумо. А студент третьего курса Олег Гута на днях привёз золотую медаль с Чемпионата мира по таиландскому боксу, и уже этим летом он поедет на чемпионат мира на родину этого вида спорта – в Таиланд.

В эти выходные на базе спорткомплекса НУ «ОЮА» состоялось первенство Одесской области по новому динамично развивающемуся виду спорта грэпплингу.

 

В вашем вузе созданы все условия для получения полноценного разностороннего образования. И спорт – одна из важнейших его составляющих, — сказал на открытии председатель Одесской государственной администрации Максим Степанов. — Если вы занимаетесь спортом, значит, вы здоровы, если вы здоровы, то вы реализуете себя в полной мере как специалист.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Сегодняшнее событие – важный шаг, новые стандарты на пути реформирования системы образования. Здесь создана такая инфраструктура, которая станет дополнительный «магнитом» для привлечения студентов в наш регион. В целом по области у нас большая программа по развитию спорта: строительство спортивных площадок, мини-футбольных полей и стадионов. В прошлом году мы открыли такие объекты в Южном и Маяках, открываем в средних и высших учебных заведениях. Мне кажется это то развитие, которое крайне необходимо нашей стране. Здоровая нация – успешная страна.

Было, чему удивиться заместителю Министра образования и науки Украины Роману Гребе, хотя он уже не первый раз посещает одесский вуз.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Одесса всегда могла приятно удивить, — признался Роман Владимирович. — Удивила она меня и сегодня, когда я приехал из пасмурного холодного Киева в ваш солнечный, по-настоящему весенний город. И особенно удивил такой прекрасный спортивный комплекс вашего университета. В мою студенческую бытность у нас не было таких спортивных сооружений. Ваши студенты не только интеллектуально, но и физически развиваются. Быть спортивным сегодня – это необходимо, это здорово, это модно, в конце концов. А в такой современный спортивный зал студентов не надо будет уговаривать приходить. Они не будут думать, где им проводить свободное время, когда есть такой комплекс. Мне чрезвычайно приятно быть здесь с вами в такой ответственный момент.

 

Роман Владимирович пригласил студентов Юракадемии принять участие в конкурсе на скакалках на Олимпийском стадионе, в котором примут участие две тысячи девушек из разных вузов страны, который пройдет 12 апреля.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

В честь церемонии открытия талантливые студенты Центра культуры университета подготовили праздничный концерт для гостей вуза.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Затем выступили юные участницы хореографического ансамбля «Счастье» под руководством балетмейстера Дарьи Зарецкой.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Глава студсовета НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая от имени всего студенческого коллектива поблагодарила руководство вуза за уникальную возможность заниматься спортом в наилучших условиях.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

А также выразила слова благодарности замминистру образования Роману Гребе и вручила цветы председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Степанову.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Отметим, что для нового тренажерного зала было закуплено 38 современных тренажеров, как силовых, так и кардио-линий, от ведущего национального производителя (г. Харьков). Это ли не показательный пример поддержки отечественного производителя: даже, когда есть экономические сложности в стране, можно объединиться и создавать, сообща строить и созидать.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Зал оборудован специальным покрытием под тренажеры. Там установлена комфортная система освещения, имеется акустическое обеспечение. В танцевальном зале уложен специальный ламинат, установлены зеркала.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Предусмотрено все: душевые, раздевалки, пункт первой медицинской помощи, пандусы для доступности людям с ограниченными возможностями, крытая автопарковка.

Оба зала предназначены для учебного процесса. Занятия для студентов будут проводить преподаватели кафедры физического воспитания и профессиональные инструкторы. Обращает внимание стильный дизайн интерьера залов.

Председатель Спортивного студенческого союза Украины, ректор Национального университета физического воспитания и спорта Евгений Имас признался, что по-доброму завидует, что в Одессе есть такой стадион и такая Академия.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Евгений Викторович обсудил с президентом Академии Сергеем Киваловым идею провести на спортивной базе НУ «ОЮА» чемпионат Европы или мира по одному из видов спорта. Также было принято решение совместно с Национальным университетом физического воспитания и спорта и Одесской Юридической академией открыть магистратуру для выпуска спортивных юристов и спортивных судей.

Мне очень приятно находиться сегодня в Юридической академии. Я увидел здесь спортивную инфраструктуру, которая по сравнению с другими университетами выглядит очень достойно. Эта база, действительно, одна из лучших для проведения престижных международных соревнований.
— говорит председатель комитету по физвоспитанию и спорту Минобразования и науки Вадим Стеценко.

Конечно, больше всех радовались в этот день сами студенты, получившие такой великолепный подарок.

Это отличная новость – заметила Анна Костик, студентка второго курса судебно-административного факультета. – Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. В нашем университете созданы все условия, чтобы мы не только успешно овладевали знаниями, но и были здоровы и развиты физически. Мы очень благодарны руководству нашего университета.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Студентка второго курса судебно-административного факультета Иннеса Постильга еще до поступления в академию девять лет занималась спортивными танцами. А, поступив в Юридическую академию, большое внимание уделяет и спортивному развитию:

Я, как и многие мои друзья, занимаюсь спортом, это часть нашей жизни. А тренажерный и танцевальный залы позволят поддерживать себя в отличной форме.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Тренер сборной команды университета по регби Роман Коваленко говорит:

Очень хорошо, что у нас есть такая база и возможность здесь заниматься, потому что за частные тренировки надо платить, а студенты, как мы знаем, народ не очень богатый. Вид спорта регби - это контактный вид спорта - силовой и обязательно ребятам надо готовить свое тело физически. Огромное спасибо нашему руководству за то, что уделяет внимание развитию спорта, за то, что думает о физическом состоянии наших студентов, потому что это важно. Если студент будет чувствовать себя хорошо физически, морально, тогда у него будут и великие большие успехи в науке.

 

Студенты вуза не остались в стороне и принимали участие в реализации этого проекта, выполненного по всем современным стандартам. Ведь это делает их жизнь и обучение комфортным, более здоровым. И чем больше таких проектов и программ, направленных на развитие, тем более успешными они будут.

 

По окончании торжественной церемонии почетные гости осмотрели вуз. Особый интерес вызвал IT-центр университета, открывшийся неделю назад при участии первого замминистра науки и образования Владимира Ковтунца.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Напомним, что тогда же состоялась презентация авторских разработок IT-лаборатории вуза - мобильного приложения NUOUA GUIDE, чат бота Милана и нового официального сайта университета.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Замминистра науки и образования Роман Греба пообщался со студентами и осмотрел все аудитории стилизованные под известные корпорации мира типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Все, что делает в Одесской Юракадемии Сергей Васильевич, заслуживает внимания и уважения. Есть большое развитие IT составляющей деятельности университета, спортивной инфраструктуры. И все это в совокупности дает возможность воспитать и обучить современного украинского юриста, который будет полноценно развитой личностью и духовно, и интеллектуально, и физически.
— поделился Роман Греба.

 

В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

 

Гости сошлись во мнении, что, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» есть что показать, чем удивить и чему поучиться. Занимая сегодня лидирующие позиции в сфере высшего образования, Одесская Юракадемия продолжит совершенствовать и развивать материально-техническую базу, а также реализовывать новые проекты по внедрению инноваций в образовательный процесс.

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В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты
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