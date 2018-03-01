В Одесской Юракадемии открыли новые спортивные объекты

29 марта выдалось в Одессе солнечным и теплым. Это придало большую праздничность важному событию в жизни прославленного вуза: здесь на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» были открыты два новых современнейших зала – танцевальный и тренажёрный.

Просторный студенческий комплекс европейского уровня включает в себя большой и малый стадионы, которыми не может похвастать не один вуз в Украине. Большой мультифункциональный стадион с новейшим покрытием французского производства рассчитан на пять тысяч зрителей и предусматривает проведение международных спортивных соревнований по самым разным видам спорта.

В этот же день на стадионе открылся Чемпионат по футболу среди вузов Одесской области. Тоже весьма показательный факт.

Просторный студенческий комплекс европейского уровня включает в себя большой и малый стадионы, которыми не может похвастать не один вуз в Украине. Большой мультифункциональный стадион с новейшим покрытием французского производства рассчитан на пять тысяч зрителей и предусматривает проведение международных спортивных соревнований по самым разным видам спорта.

В этот же день на стадионе открылся Чемпионат по футболу среди вузов Одесской области. Тоже весьма показательный факт.

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками события, которое войдет в историю нашего университета: мы открываем новые объекты спортивного комплекса и стадиона нашего университета, которые будут служить делу спорта и позволят молодым людям полноценно развиваться не только умственно и интеллектуально, но и физически. Одесса всегда была спортивным флагманом Украины, и мы не должны это утратить. И, являясь государственным учебным заведением, а не профильным спортивным вузом, мы вносим свою лепту в развитие спорта. У нас почти сто студентов только за последние годы принесли стране более сотни золотых и серебряных медалей на чемпионатах и соревнованиях.

В своем выступлении Сергей Васильевич отметил вклад в развитие спорта в регионе Главы области Максима Степанова, который способствовал этому начинанию Юракадемии. Так, из весьма скудного областного бюджета губернатор смог выделить средства на закупку спортивных тренажеров. И его неравнодушие и внимание заслуживает благодарности. Радует неравнодушное отношение к спорту заместителя министра науки и образования Романа Гребы. И, к счастью, удалось сохранить кафедру физического воспитания в НУ «ОЮА», которые сегодня на грани закрытия во многих вузах.

Национальному университету «Одесская юридическая академия» и в самом деле есть, чем гордиться. В составе студенческого кампуса – спортивный комплекс «Университет» с зимними и летними спортивными площадками, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана, где еженедельно проводятся всеукраинские и международные спортивные соревнования. Комплекс также является тренировочной базой для юных гимнасток Детско-юношеской школы олимпийского резерва – надежды отечественного спорта. Центр спортивных единоборств растит чемпионов в сфере боевых искусств – дзюдо, панкратиону, самбо. Гордость Юракадемии – студентка четвертого курса чемпионка Европы по самбо и панкратиону – Галина Ковальская. Преподаватель Александр Гордиенко – чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по сумо, а Александр Вересюк – пятикратный чемпион Европы и 11- кратный призёр мира по сумо. А студент третьего курса Олег Гута на днях привёз золотую медаль с Чемпионата мира по таиландскому боксу, и уже этим летом он поедет на чемпионат мира на родину этого вида спорта – в Таиланд.

В эти выходные на базе спорткомплекса НУ «ОЮА» состоялось первенство Одесской области по новому динамично развивающемуся виду спорта грэпплингу.

В вашем вузе созданы все условия для получения полноценного разностороннего образования. И спорт – одна из важнейших его составляющих, — сказал на открытии председатель Одесской государственной администрации Максим Степанов. — Если вы занимаетесь спортом, значит, вы здоровы, если вы здоровы, то вы реализуете себя в полной мере как специалист.

Сегодняшнее событие – важный шаг, новые стандарты на пути реформирования системы образования. Здесь создана такая инфраструктура, которая станет дополнительный «магнитом» для привлечения студентов в наш регион. В целом по области у нас большая программа по развитию спорта: строительство спортивных площадок, мини-футбольных полей и стадионов. В прошлом году мы открыли такие объекты в Южном и Маяках, открываем в средних и высших учебных заведениях. Мне кажется это то развитие, которое крайне необходимо нашей стране. Здоровая нация – успешная страна.

Было, чему удивиться заместителю Министра образования и науки Украины Роману Гребе, хотя он уже не первый раз посещает одесский вуз.

Одесса всегда могла приятно удивить, — признался Роман Владимирович. — Удивила она меня и сегодня, когда я приехал из пасмурного холодного Киева в ваш солнечный, по-настоящему весенний город. И особенно удивил такой прекрасный спортивный комплекс вашего университета. В мою студенческую бытность у нас не было таких спортивных сооружений. Ваши студенты не только интеллектуально, но и физически развиваются. Быть спортивным сегодня – это необходимо, это здорово, это модно, в конце концов. А в такой современный спортивный зал студентов не надо будет уговаривать приходить. Они не будут думать, где им проводить свободное время, когда есть такой комплекс. Мне чрезвычайно приятно быть здесь с вами в такой ответственный момент.

Роман Владимирович пригласил студентов Юракадемии принять участие в конкурсе на скакалках на Олимпийском стадионе, в котором примут участие две тысячи девушек из разных вузов страны, который пройдет 12 апреля.

В честь церемонии открытия талантливые студенты Центра культуры университета подготовили праздничный концерт для гостей вуза.

Затем выступили юные участницы хореографического ансамбля «Счастье» под руководством балетмейстера Дарьи Зарецкой.

Глава студсовета НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая от имени всего студенческого коллектива поблагодарила руководство вуза за уникальную возможность заниматься спортом в наилучших условиях.

А также выразила слова благодарности замминистру образования Роману Гребе и вручила цветы председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Степанову.

Отметим, что для нового тренажерного зала было закуплено 38 современных тренажеров, как силовых, так и кардио-линий, от ведущего национального производителя (г. Харьков). Это ли не показательный пример поддержки отечественного производителя: даже, когда есть экономические сложности в стране, можно объединиться и создавать, сообща строить и созидать.

Зал оборудован специальным покрытием под тренажеры. Там установлена комфортная система освещения, имеется акустическое обеспечение. В танцевальном зале уложен специальный ламинат, установлены зеркала.

Предусмотрено все: душевые, раздевалки, пункт первой медицинской помощи, пандусы для доступности людям с ограниченными возможностями, крытая автопарковка.

Оба зала предназначены для учебного процесса. Занятия для студентов будут проводить преподаватели кафедры физического воспитания и профессиональные инструкторы. Обращает внимание стильный дизайн интерьера залов.

Председатель Спортивного студенческого союза Украины, ректор Национального университета физического воспитания и спорта Евгений Имас признался, что по-доброму завидует, что в Одессе есть такой стадион и такая Академия.

Евгений Викторович обсудил с президентом Академии Сергеем Киваловым идею провести на спортивной базе НУ «ОЮА» чемпионат Европы или мира по одному из видов спорта. Также было принято решение совместно с Национальным университетом физического воспитания и спорта и Одесской Юридической академией открыть магистратуру для выпуска спортивных юристов и спортивных судей.

Мне очень приятно находиться сегодня в Юридической академии. Я увидел здесь спортивную инфраструктуру, которая по сравнению с другими университетами выглядит очень достойно. Эта база, действительно, одна из лучших для проведения престижных международных соревнований. — говорит председатель комитету по физвоспитанию и спорту Минобразования и науки Вадим Стеценко.

Конечно, больше всех радовались в этот день сами студенты, получившие такой великолепный подарок.

Это отличная новость – заметила Анна Костик, студентка второго курса судебно-административного факультета. – Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. В нашем университете созданы все условия, чтобы мы не только успешно овладевали знаниями, но и были здоровы и развиты физически. Мы очень благодарны руководству нашего университета.

Студентка второго курса судебно-административного факультета Иннеса Постильга еще до поступления в академию девять лет занималась спортивными танцами. А, поступив в Юридическую академию, большое внимание уделяет и спортивному развитию:

Я, как и многие мои друзья, занимаюсь спортом, это часть нашей жизни. А тренажерный и танцевальный залы позволят поддерживать себя в отличной форме.

Тренер сборной команды университета по регби Роман Коваленко говорит:

Очень хорошо, что у нас есть такая база и возможность здесь заниматься, потому что за частные тренировки надо платить, а студенты, как мы знаем, народ не очень богатый. Вид спорта регби - это контактный вид спорта - силовой и обязательно ребятам надо готовить свое тело физически. Огромное спасибо нашему руководству за то, что уделяет внимание развитию спорта, за то, что думает о физическом состоянии наших студентов, потому что это важно. Если студент будет чувствовать себя хорошо физически, морально, тогда у него будут и великие большие успехи в науке.

Студенты вуза не остались в стороне и принимали участие в реализации этого проекта, выполненного по всем современным стандартам. Ведь это делает их жизнь и обучение комфортным, более здоровым. И чем больше таких проектов и программ, направленных на развитие, тем более успешными они будут.

По окончании торжественной церемонии почетные гости осмотрели вуз. Особый интерес вызвал IT-центр университета, открывшийся неделю назад при участии первого замминистра науки и образования Владимира Ковтунца.

Напомним, что тогда же состоялась презентация авторских разработок IT-лаборатории вуза - мобильного приложения NUOUA GUIDE, чат бота Милана и нового официального сайта университета.

Замминистра науки и образования Роман Греба пообщался со студентами и осмотрел все аудитории стилизованные под известные корпорации мира типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.

Все, что делает в Одесской Юракадемии Сергей Васильевич, заслуживает внимания и уважения. Есть большое развитие IT составляющей деятельности университета, спортивной инфраструктуры. И все это в совокупности дает возможность воспитать и обучить современного украинского юриста, который будет полноценно развитой личностью и духовно, и интеллектуально, и физически. — поделился Роман Греба.

Гости сошлись во мнении, что, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» есть что показать, чем удивить и чему поучиться. Занимая сегодня лидирующие позиции в сфере высшего образования, Одесская Юракадемия продолжит совершенствовать и развивать материально-техническую базу, а также реализовывать новые проекты по внедрению инноваций в образовательный процесс.