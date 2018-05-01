Академическая мобильность – новый этап в совершенствовании высшего образования

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и структурных подразделениях вуза по всей Украине – в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах состоялось торжественное вручение дипломов магистров.

О перспективах, которые теперь открываются перед выпускниками вуза и об уникальном проекте академической мобильности, который реализовывается в университете и дает возможность, поступив в университет, например, в Одессе, учиться в Киеве или любом другом городе страны, будет идти речь в данной статье.

Национальный университет «Одесская юридическая академия», в прошлом году отпраздновавший грандиозное 20-летие, которое было признано «Юбилеем года» по версии рейтинга «Народное признание», выпускает магистров по всей Украине.

Торжественное вручение дипломов стартовало в Одессе.

В этом году полторы тысячи выпускников получили дипломы магистров права, политологии и социологии. Более 45% из них - дипломы с отличием. Поздравляли выпускников народные депутаты Украины, представители областной, городской власти, Пенсионного фонда, руководство управления юстиции в Одесской области и председатели судов.

Для студентов Юракадемии - это знаменательная дата. Это фактически определенный этап в жизни, они переходят к самостоятельной работе, сегодня они будут принимать самостоятельные решения, будут судьями, адвокатами, прокурорами. Государству это нужно – однозначно. — сказал первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, член Наблюдательного совета НУ «ОЮА» Александр Терещук. Он поздравил выпускников вуза с тем, что они успешно прошли важный этап и готовы к взрослой жизни.

Председатель Киевского суда Одессы Сергей Чванкин рассказал, что только в прошлом году в Киевский районный суд поступили на работу двенадцать выпускников Одесской юридической академии – секретарями, помощниками, консультантами:

Это наши будущие судьи. Ведь для того, чтобы стать судьей, нужно пройти путь от секретаря, помощника, набраться практического опыта. У студентов этого вуза завидные условия обучения. Сюда ежегодно приезжают приглашенные лекторы из США и Европы читать лекции по праву. Это дорогого стоит. Понятна радость родителей. Ведь эти ребята не только получили лучшее образование, но и работу по специальности. А студенты Юракадемии всегда будут востребованы, я уверен.

В университете получают образование студенты со всех уголков Украины. 95% - представители других областей. Одесская Юракадемия тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, профильными министерствами, а также с ведущими юридическими фирмами страны. Многие студенты трудоустраиваются по выбранной специальности еще с четвертого, пятого курса обучения, или сразу после окончания университета.

Более 90 процентов выпускников нашего университета обеспечены работой. Это самое главное. Сейчас в стране 50 процентов лиц с высшим образованием не имеют возможности трудоустроится. На обучение в нашем университете мы принимаем ровно столько студентов, сколько можем трудоустроить. — отметил Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Положение на рынке труда в Украине сегодня и вправду очень сложное. Зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пятнадцать лет. Причем, из общего количества наших граждан, стоящих на учете в Центрах занятости, свыше сорока пяти процентов – это люди с высшим образованием. Отсюда резкий рост миграции наших соотечественников: около десяти миллионов украинцев вынужденно покинули родину в поисках заработков и лучшей жизни.

На этом фоне профессиональная востребованность и трудоустройство студентов Юракадемии – завидный факт, о котором свидетельствуют сами студенты.

В стенах этого вуза я получил достаточный багаж как теоретических, так и практических знаний, что в свою очередь поспособствовало моему дальнейшему трудоустройству и применений данных знаний на практике. На сегодняшний день я направлен в районное управление Пенсионного фонда в Киеве по госзаказу, где буду работать. — рассказывает выпускник социально-правового факультета Нурлан Ибрагимов.

Рассказывает выпускница факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Екатерина Сталюк:

Еще на пятом курсе мне предложили работу в Главном территориальном управлении юстиции в Черкасской области, где я проходила практику и показала себя с хорошей стороны. В этом полностью заслуга нашей академии, ведь в университете все студенты могут быть уверены, что будут трудоустроены по его окончании. Сегодня я счастлива, но немного жаль, что этот этап моей жизни уже позади.

Я никогда не жалела, что поступила, потому что здесь не только дают хорошие знания, но у меня был шанс послушать лекции спикеров с Канады, Швейцарии, благодаря связям вуза с другими университетами, я смогла стажироваться в Швейцарии. — говорит выпускница факультета международно-правовых отношений Наталья Олийко.

Необходимо отметить, что, поступая в Одесскую Юракадемию, студенты получают возможность выбирать не только язык обучения – английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, но также и город, в котором будут учиться, потому, что в университете реализовывается уникальный проект академической мобильности.

Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись в структурное подразделение в одном из городов Украины. Например, многие будущие юристы выбирают Киевский институт интеллектуальной собственности и права – единственный вуз, который осуществляет подготовку специалистов в сфере защиты права интеллектуальной собственности. В вузе более 200 магистров по специальностям: право, менеджмент и системный анализ на этой неделе получили дипломы.

Среди выпускников и те, кто уже имеет не одно высшее образование - судьи, учёные, предприниматели, главные редакторы различных изданий и руководители телекомпаний, звёзды шоу-бизнеса. Так, известная украинская певица, обладательница премии «Хрустальный микрофон» в номинации «Народное признание года» Наталья Валевская, тоже получила диплом магистра.

В шоу-бизнесе, как нигде, очень важны знания в сфере интеллектуальной собственности. Самый простой пример – это когда другие лица без разрешения исполняют твою песню и когда необходимо защитить свои авторские права, в моей практике были такие прецеденты и я уверена, что знания, полученные во время обучения Киевском институте интеллектуальной собственности и права, мне точно пригодятся в моей дальнейшей творческой карьере.

— выразила уверенность певица.

На базе нашего вуза, в рамках наших учебных программ мы воспитываем и выпускаем лучших специалистов, которые сегодня заявили о себе за рубежом. И это одни из лучших специалистов в Европе, не говоря о нашей Украине. — отметил директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Фелик.

Во время рабочей поездки президента университета Сергея Кивалова в Киевский институт состоялось еще одно важное событие. На Кубке по футболу «Содружество учебных заведений» было объявлено о строительстве современного спорткомплекса в Киеве.

Новое сооружение появится здесь уже через полтора года. Отрадно отметить, что продолжает совершенствоваться материально-техническая база и в других структурных подразделениях университета.

А программа академической мобильности, не имеющая аналогов в нашей стране, создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в университете побывать в разных городах Украины. Одним из таких мест являются Черновцы.

Здесь всегда с радостью встречают студентов alma mater не только из Одессы. Сегодня тут также царит торжественная атмосфера. Магистры права, которые выпускаются из вуза уверенны в завтрашнем дне.

Университет дал им надежную опору в жизни – сильную теоретическую базу и практические навыки.

Продолжив свою рабочую поездку, Сергей Кивалов посетил структурное подразделение Юракадемии в Ивано-Франковске.

На вручении дипломов выпускникам президент вуза обращается к бывшим студентам, а теперь – высококлассным специалистам и пригласил их продолжить свое обучение в аспирантуре в Одессе.

У нас созданы пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Вся страна к нам приезжает и защищает кандидатские и докторские диссертации. У нас ограничений с поступлением в аспирантуру для Ивано-Франковского юридического института нет. — отметил в своем выступлении Президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Как известно в Ивано-Франковске, Киеве, Николаеве, Одессе, Черновцах и Кривом Роге успешно действуют Юридические колледжи, куда могут поступать выпускники 9-х классов. А проучившись три года в колледже, они, при желании, не сдавая внешнее независимое оценивание, становятся студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия».

Именно в Национальном университете реализовано множество уникальных проектов, которые выводит обучение в этом вузе на общемировой уровень. Что было официально признано сертификатом качества Агентства США по международному развитию USAID «Новое правосудие». Такое признание делает отечественное образование конкурентоспособным не только в Украине, но и любой стране мира.