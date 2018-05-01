Академическая мобильность – новый этап в совершенствовании высшего образования

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и структурных подразделениях вуза по всей Украине – в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах состоялось торжественное вручение дипломов магистров.
О перспективах, которые теперь открываются перед выпускниками вуза и об уникальном проекте академической мобильности, который реализовывается в университете и дает возможность, поступив в университет, например, в Одессе, учиться в Киеве или любом другом городе страны, будет идти речь в данной статье.
Национальный университет «Одесская юридическая академия», в прошлом году отпраздновавший грандиозное 20-летие, которое было признано «Юбилеем года» по версии рейтинга «Народное признание», выпускает магистров по всей Украине.
Торжественное вручение дипломов стартовало в Одессе.
В этом году полторы тысячи выпускников получили дипломы магистров права, политологии и социологии. Более 45% из них - дипломы с отличием. Поздравляли выпускников народные депутаты Украины, представители областной, городской власти, Пенсионного фонда, руководство управления юстиции в Одесской области и председатели судов.
Председатель Киевского суда Одессы Сергей Чванкин рассказал, что только в прошлом году в Киевский районный суд поступили на работу двенадцать выпускников Одесской юридической академии – секретарями, помощниками, консультантами:
В университете получают образование студенты со всех уголков Украины. 95% - представители других областей. Одесская Юракадемия тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, профильными министерствами, а также с ведущими юридическими фирмами страны. Многие студенты трудоустраиваются по выбранной специальности еще с четвертого, пятого курса обучения, или сразу после окончания университета.
Положение на рынке труда в Украине сегодня и вправду очень сложное. Зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пятнадцать лет. Причем, из общего количества наших граждан, стоящих на учете в Центрах занятости, свыше сорока пяти процентов – это люди с высшим образованием. Отсюда резкий рост миграции наших соотечественников: около десяти миллионов украинцев вынужденно покинули родину в поисках заработков и лучшей жизни.
На этом фоне профессиональная востребованность и трудоустройство студентов Юракадемии – завидный факт, о котором свидетельствуют сами студенты.
Рассказывает выпускница факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Екатерина Сталюк:
Необходимо отметить, что, поступая в Одесскую Юракадемию, студенты получают возможность выбирать не только язык обучения – английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, но также и город, в котором будут учиться, потому, что в университете реализовывается уникальный проект академической мобильности.
Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись в структурное подразделение в одном из городов Украины. Например, многие будущие юристы выбирают Киевский институт интеллектуальной собственности и права – единственный вуз, который осуществляет подготовку специалистов в сфере защиты права интеллектуальной собственности. В вузе более 200 магистров по специальностям: право, менеджмент и системный анализ на этой неделе получили дипломы.
Среди выпускников и те, кто уже имеет не одно высшее образование - судьи, учёные, предприниматели, главные редакторы различных изданий и руководители телекомпаний, звёзды шоу-бизнеса. Так, известная украинская певица, обладательница премии «Хрустальный микрофон» в номинации «Народное признание года» Наталья Валевская, тоже получила диплом магистра.
Во время рабочей поездки президента университета Сергея Кивалова в Киевский институт состоялось еще одно важное событие. На Кубке по футболу «Содружество учебных заведений» было объявлено о строительстве современного спорткомплекса в Киеве.
Новое сооружение появится здесь уже через полтора года. Отрадно отметить, что продолжает совершенствоваться материально-техническая база и в других структурных подразделениях университета.
А программа академической мобильности, не имеющая аналогов в нашей стране, создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в университете побывать в разных городах Украины. Одним из таких мест являются Черновцы.
Здесь всегда с радостью встречают студентов alma mater не только из Одессы. Сегодня тут также царит торжественная атмосфера. Магистры права, которые выпускаются из вуза уверенны в завтрашнем дне.
Университет дал им надежную опору в жизни – сильную теоретическую базу и практические навыки.
Продолжив свою рабочую поездку, Сергей Кивалов посетил структурное подразделение Юракадемии в Ивано-Франковске.
На вручении дипломов выпускникам президент вуза обращается к бывшим студентам, а теперь – высококлассным специалистам и пригласил их продолжить свое обучение в аспирантуре в Одессе.
Как известно в Ивано-Франковске, Киеве, Николаеве, Одессе, Черновцах и Кривом Роге успешно действуют Юридические колледжи, куда могут поступать выпускники 9-х классов. А проучившись три года в колледже, они, при желании, не сдавая внешнее независимое оценивание, становятся студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия».
Именно в Национальном университете реализовано множество уникальных проектов, которые выводит обучение в этом вузе на общемировой уровень. Что было официально признано сертификатом качества Агентства США по международному развитию USAID «Новое правосудие». Такое признание делает отечественное образование конкурентоспособным не только в Украине, но и любой стране мира.