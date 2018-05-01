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  • Дата: Вчера, 21:22
Вчера, 21:22

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

Категория: Новости / Статьи

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

Певица Valevskaya сообщила на своей странице в Instagram о том, что получила второе высшее образование. Сообщение она сопроводила снимками в магистерской мантии.

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

 

Друзья, поздравьте! Это уже третий диплом и второе высшее образование! Спасибо моему научному руководителю, ректору, всем преподавателям и президенту Сергею Васильевичу Кивалову! Также поздравляю своих одногруппников с дипломом!
 — написала артистка.

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

 Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

 

Отметим, что Valevskaya с отличием окончила Национальный университет «Одесская юридическая академия». Отныне она является квалифицированным специалистом по интеллектуальной собственности, но ее основной профессией по-прежнему является музыка. Певица завершила студийную работу над новой песней «Моє тіло». Яркая летняя новинка в скором времени будет представлена слушателям.

Напомним, 15 мая народный депутат Украины, президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов вручил дипломы выпускникам Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА». Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии вручения дипломов ознаменовал гимн Украины, исполненный известной певицей, лауреатом многих музыкальных премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской.

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

 

В нынешнем году Киевский институт интеллектуальной собственности и права выпустил 220 магистров права и магистров менеджмента и системного анализа.

Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

 

Стоит отметить, что вручение дипломов выпускникам Национального университета «Одесская юридическая академия» пройдёт по всей Украине, так как структурные подразделения вуза представлены в разных уголках страны – Одессе, Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах. Поступая в Одесскую Юракадемию, студенты имеют возможность выбирать не только язык обучения – английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, но также и город, в котором будут учиться, ведь в университете реализовывается уникальный проект академической мобильности. Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись учиться в филиал вуза в другом городе, или же наоборот – студенты со всей Украины приезжают на обучение в Одессу. Также можно закончить бакалаврат в одном городе, а на магистратуру поступить в другой. Данная программа создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в вузе имеют желание поучиться в разных городах Украины. В отношении магистратуры следует особо отметить, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права является единственным вузом, который осуществляет подготовку магистров в сфере защиты права интеллектуальной собственности.



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