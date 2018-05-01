 Украинская певица поблагодарила депутата Сергея Кивалова за диплом

Певица Valevskaya сообщила на своей странице в Instagram о том, что получила второе высшее образование. Сообщение она сопроводила снимками в магистерской мантии.

Друзья, поздравьте! Это уже третий диплом и второе высшее образование! Спасибо моему научному руководителю, ректору, всем преподавателям и президенту Сергею Васильевичу Кивалову! Также поздравляю своих одногруппников с дипломом! — написала артистка.

Отметим, что Valevskaya с отличием окончила Национальный университет «Одесская юридическая академия». Отныне она является квалифицированным специалистом по интеллектуальной собственности, но ее основной профессией по-прежнему является музыка. Певица завершила студийную работу над новой песней «Моє тіло». Яркая летняя новинка в скором времени будет представлена слушателям.

Напомним, 15 мая народный депутат Украины, президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов вручил дипломы выпускникам Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА». Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии вручения дипломов ознаменовал гимн Украины, исполненный известной певицей, лауреатом многих музыкальных премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской.

В нынешнем году Киевский институт интеллектуальной собственности и права выпустил 220 магистров права и магистров менеджмента и системного анализа.

Стоит отметить, что вручение дипломов выпускникам Национального университета «Одесская юридическая академия» пройдёт по всей Украине, так как структурные подразделения вуза представлены в разных уголках страны – Одессе, Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах. Поступая в Одесскую Юракадемию, студенты имеют возможность выбирать не только язык обучения – английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, но также и город, в котором будут учиться, ведь в университете реализовывается уникальный проект академической мобильности. Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись учиться в филиал вуза в другом городе, или же наоборот – студенты со всей Украины приезжают на обучение в Одессу. Также можно закончить бакалаврат в одном городе, а на магистратуру поступить в другой. Данная программа создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в вузе имеют желание поучиться в разных городах Украины. В отношении магистратуры следует особо отметить, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права является единственным вузом, который осуществляет подготовку магистров в сфере защиты права интеллектуальной собственности.