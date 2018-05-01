Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» выпустил более 200 магистров

Утро 15 мая 2018 выдалось очень волнующим и торжественным для студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Именно в этот день состоялось торжественное вручение дипломов высококвалифицированным магистрам специальностей «Право», «Системный анализ», «Менеджмент». Выпускников института было легко узнать по черным мантиям и квадратным академическим шапочкам, а также по тому волнению, которое незаметно читалось на их лицах, ведь в этот день состоялось чрезвычайно важное событие в их жизни. Закончился период обучения и совершенствования, и начинается этап профессионального становления и роста. Полученный диплом, как путевка в другой мир, где приобретенные в академии знания представляют выпускников университета как высококвалифицированных профессионалов своего дела, в руках которых без преувеличения судьба страны, ведь именно будущие юристы выступают гарантом формирования политико-правовой среды нашего государства.
Много теплых слов и пожеланий выпускникам вуза было высказано уважаемыми гостями торжественной церемонии вручения дипломов. По традиции первым с приветственной речью ко всем собравшимся обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил всех гостей с этим волнующим событием, пожелав выпускникам творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях, осуществления жизненных планов. А также добавил, что государство сегодня нуждается в хороших юристах, профессионалах своего дела, которые будут реформировать право и общество в целом. Сергей Васильевич отметил, что диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» - это путь к успешной карьере, что ежегодно доказывают его выпускники:
Сергей Васильевич пожелал студентам стать успешными профессионалами, найдя свое истинное предназначение, а также творчески мыслить, стремиться познавать неизведанное, выдвигать перед собой достижимую цель и добиваться своего. И добавил, что alma-mater всегда ждет своих выпускников в стенах вуза.
С приветственным словом обратился также и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Иванович Фелик. Он заверил, что выпускники института являются показателем плодотворной работы всего профессорско-преподавательского состава.
На торжественной линейке, посвящённой вручению дипломов магистров рядом стоят совсем юные выпускники и люди, уже имеющие несколько дипломов о высшем образовании - судьи, учёные, предприниматели, звёзды шоу-бизнеса, главные редакторы и директора телекомпаний. Среди них украинская певица, обладательница премии «Золотая звезда» Наталья Валевская, шеф-директор телерадиокомпании «5 канал» Владимир Мжельский, украинский журналист, ведущий программы «Мир наизнанку» на телеканале «1+1» Дмитрий Комаров, генеральный директор компании «Эра медиа» Игорь Лоташевский, директор Киев ТВ Светлана Криворучко.
Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии вручения дипломов ознаменовал гимн Украины, выполненный известной певицей, лауреатом многих выдающихся премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской.
Учёный Илья Кличков, который в этом году получил диплом магистра Киевского института интеллектуальной собственности и права рассказал о важности права интеллектуальной собственности для развития современной науки в Украине.
Вопросы защиты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день в Украине стоят очень остро. Кроме слабой правовой защиты, не хватает специалистов, которые специализируются на теме защиты и реализации произведений интеллектуального труда. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным в Украине вузом, где готовят специалистов в этой сфере.
В нынешнем году Киевский институт интеллектуальной собственности и права выпустил 220 магистров права и магистров менеджмента и системного анализа. Кто-то из них обязательно будет защищать в судах авторские наработки украинцев, другие будут помогать умело их использовать и следить за тем, чтобы права авторов не нарушали. В любом случае, знания, полученные в институте, точно будут использованы на практике – все выпускники уже трудоустроены по специальности.