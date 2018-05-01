Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» выпустил более 200 магистров

Утро 15 мая 2018 выдалось очень волнующим и торжественным для студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Именно в этот день состоялось торжественное вручение дипломов высококвалифицированным магистрам специальностей «Право», «Системный анализ», «Менеджмент». Выпускников института было легко узнать по черным мантиям и квадратным академическим шапочкам, а также по тому волнению, которое незаметно читалось на их лицах, ведь в этот день состоялось чрезвычайно важное событие в их жизни. Закончился период обучения и совершенствования, и начинается этап профессионального становления и роста. Полученный диплом, как путевка в другой мир, где приобретенные в академии знания представляют выпускников университета как высококвалифицированных профессионалов своего дела, в руках которых без преувеличения судьба страны, ведь именно будущие юристы выступают гарантом формирования политико-правовой среды нашего государства.

Много теплых слов и пожеланий выпускникам вуза было высказано уважаемыми гостями торжественной церемонии вручения дипломов. По традиции первым с приветственной речью ко всем собравшимся обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил всех гостей с этим волнующим событием, пожелав выпускникам творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях, осуществления жизненных планов. А также добавил, что государство сегодня нуждается в хороших юристах, профессионалах своего дела, которые будут реформировать право и общество в целом. Сергей Васильевич отметил, что диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» - это путь к успешной карьере, что ежегодно доказывают его выпускники:

Практически все председатели палат Верховного Суда Украины являются выпускниками Киевского института интеллектуальной собственности и права. Вот, например, Богдан Львов на сегодняшний день он заместитель председателя Верховного Суда Украины и во время встречи он мне рассказал, насколько необходимы знания в области интеллектуальной собственности в его работе, потому как они часто сталкиваются с этим на практике.

Сергей Васильевич пожелал студентам стать успешными профессионалами, найдя свое истинное предназначение, а также творчески мыслить, стремиться познавать неизведанное, выдвигать перед собой достижимую цель и добиваться своего. И добавил, что alma-mater всегда ждет своих выпускников в стенах вуза.

С приветственным словом обратился также и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Иванович Фелик. Он заверил, что выпускники института являются показателем плодотворной работы всего профессорско-преподавательского состава.

Интеллектуальная собственность имеет огромное значение, поскольку мы должны знать свои права в любой сфере деятельности и уметь защищать их. В нашем университете в рамках учебных программ мы готовим и выпускаем лучших высококвалифицированных специалистов, которые на сегодняшний день заявили о себе не только в Украине, но и за рубежом - в странах Европы.

— подчеркнул Василий Фелик.

На торжественной линейке, посвящённой вручению дипломов магистров рядом стоят совсем юные выпускники и люди, уже имеющие несколько дипломов о высшем образовании - судьи, учёные, предприниматели, звёзды шоу-бизнеса, главные редакторы и директора телекомпаний. Среди них украинская певица, обладательница премии «Золотая звезда» Наталья Валевская, шеф-директор телерадиокомпании «5 канал» Владимир Мжельский, украинский журналист, ведущий программы «Мир наизнанку» на телеканале «1+1» Дмитрий Комаров, генеральный директор компании «Эра медиа» Игорь Лоташевский, директор Киев ТВ Светлана Криворучко.

В этот праздничный и знаменательный день мне бы очень хотелось поблагодарить родной вуз за прекрасных преподавателей, за такие необходимые в наше время знания и за необыкновенную студенческую атмосферу.

— с восторгом рассказала исполняющая обязанности директора телеканала «Киев» Светлана Криворучко.

Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии вручения дипломов ознаменовал гимн Украины, выполненный известной певицей, лауреатом многих выдающихся премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской.

В шоу-бизнесе, как нигде, очень важны знания в сфере интеллектуальной собственности. Самый простой пример – это когда другие лица без разрешения исполняют твою песню и когда необходимо защитить свои авторские права, в моей практике были такие прецеденты и я уверена, что знания, полученные во время обучения Киевском институте интеллектуальной собственности и права, мне точно пригодятся в моей дальнейшей творческой карьере.

— выразила уверенность певица.

Учёный Илья Кличков, который в этом году получил диплом магистра Киевского института интеллектуальной собственности и права рассказал о важности права интеллектуальной собственности для развития современной науки в Украине.

Я представляю научный институт – Институт электросварки и на сегодняшний день в науке очень актуальным является вопрос защиты прав интеллектуальной собственности. На мой взгляд, необходимо правильно разрабатывать политику защиты научных достижений украинских учёных и также необходимо уметь правильно руководить этим процессом.

— подчеркнул Илья Кличков.

Вопросы защиты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день в Украине стоят очень остро. Кроме слабой правовой защиты, не хватает специалистов, которые специализируются на теме защиты и реализации произведений интеллектуального труда. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным в Украине вузом, где готовят специалистов в этой сфере.

В нынешнем году Киевский институт интеллектуальной собственности и права выпустил 220 магистров права и магистров менеджмента и системного анализа. Кто-то из них обязательно будет защищать в судах авторские наработки украинцев, другие будут помогать умело их использовать и следить за тем, чтобы права авторов не нарушали. В любом случае, знания, полученные в институте, точно будут использованы на практике – все выпускники уже трудоустроены по специальности.