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  • Дата: Вчера, 20:10
Вчера, 20:10

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

В прекрасный летний вечер в Затоке звучали весёлые и зажигательные, лирические и задушевные песни – на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» «Академия» прошёл вокальный конкурс под названием «Песни у моря».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Впервые данный конкурс состоялся в 2017 году по инициативе почётного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Инициатива пришлась по душе и участникам, и отдыхающим, а поэтому было решено проводить песенное состязание ежегодно. Парламентарий уделяет много внимания развитию культуры и творчества в Одесском регионе и всей стране. Уже шестой год при его поддержке проходит еще один вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

В Затоке собрались лучшие из лучших – вокалисты, которые прошли два серьезных отборочных этапа, в том числе, полуфинал конкурса в самом сердце Одессы - Ротонде Городского сада. Возрастные ограничения для участников отсутствуют. Исполняли хорошо известные песни о море, родном городе и авторские композиции, которые на конкурсе были представлены впервые.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Уже несколько лет подряд мы проводим вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». А второй конкурс, который проходит у нас сегодня – «Песни у моря» также приобрёл большую популярность – по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось вдвое. Это представители и вокальных ансамблей, и солисты абсолютно разных возрастов. Мы делаем всё для того, чтобы поощрять молодёжь, детей к участию, ведь этим самым мы выявляем таланты.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

На сегодняшний концерт приходят и отдыхающие с других баз, сегодня праздник во всей Затоке. Столько талантливых детей сюда приехали с родителями, они старательно готовились. Но и мы, в свою очередь, тоже основательно подошли к организации конкурса – пригласили в жюри украинскую певицу Наталью Валевскую, солистку Одесского оперного театра Екатерину Цимбалюк, которые будут профессионально, на высшем уровне, оценивать наших конкурсантов
— подчеркнул Сергей Кивалов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, в Затоку съехались вокалисты от мала до велика. Роман Остапович занимается вокалом с 4-х лет, на конкурсе он исполнил песню «Маленький кораблик».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Мне очень нравится петь, я люблю песни о море и об Одессе, и поэтому я решил участвовать в этом конкурсе, я очень рад, что мне аплодировали, что моё выступление понравилось зрителям.
— поделился Рома.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Среди конкурсантов - сольные исполнители, художественные коллективы и ансамбли. Со сцены звучали песни разных времён, стилей и жанров. Лирические вокальные композиции сменялись зажигательными, ритмичными песнями. Трио «Джерела» на конкурсе «Песни у моря» уже второй раз, девушки не скрывают восторга от участия:

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Мы уже второй раз участвуем в этом конкурсе, в прошлом году нас пригласили, а в этом году мы уже сами с нетерпением ждали конкурса. Всё очень замечательно, организация на высшем уровне. Для нас это не только возможность показать своё творчество, но и новые друзья, новые знакомства. И самое главное, мы видим свой прогресс, жюри нас очень похвалило и это для нас новый стимул расти, развиваться и творить.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Разумеется, что перед выходом на сцену многие участники очень волнуются, однако, по их словам, морской воздух и приятный пейзаж вокруг создают непринуждённую обстановку и как нельзя лучше помогают справится с волнением.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Обычно я очень волнуюсь перед своими выступлениями, но сегодня получилось совсем по-другому. Мы приехали с самого утра, была возможность искупаться в море, позагорать. Ну а потом, когда конкурс начался, мы не так волновались, потому что мы уже были в этой атмосфере, нам было очень приятно здесь находится, мы чувствовали себя здесь как дома.
— рассказала Валерия Житомирская, которая на конкурсе исполнила песню «Веснянка».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Ну а когда все участники уже выступили, зрителей и отдыхающих ожидал главный сюрприз вечера – зажигательное выступление победительницы телепроекта «Шанс», популярной певицы, основательницы академии искусств «Muza Production», члена жюри международных конкурсов, кавалера ордена Святой великомученицы Варвары – певицы VALEVSKAYA. Стоит отметить, что в этом году певица окончила Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской Юракадемии. А потому ей было приятно принять приглашение родного университета войти в состав жюри популярного вокального конкурса «Песни у моря».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Звездный состав жюри стал одной из изюминок конкурса. В прошлом году выступления участников также оценивал выпускник Одесской Юракадемии победитель конкурса «Рассмеши комика» и финалист всеукраинского проекта «Лига смеха» Юрий Степанец.

Я неоднократно была членом жури многих вокальных конкурсов – это и «Славянский Базар», и детское «Евровидение», и многие другие – у меня есть с чем сравнивать, и я хочу сказать, что каждый участник был хорошо подготовлен и каждый номер тщательно отрепетирован. Реально, среди конкурсантов есть несколько мега-профессионалов, которые уже могут покорять большую сцену, других участников можно не опасаясь выставлять на другие крупные международные конкурсы – уровень действительно очень высокий.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Так сложилось, что на сегодняшний день наше государство практически не поддерживает развитие культуры. Но талантов очень много. Детям, молодежи нужно помогать, поддерживать их. И то, что Сергей Васильевич Кивалов проводит такие мероприятия – это действительно неоценимо, я восхищаюсь его персоной, его коллективом. Я знаю, как много сотрудников было задействовано в организации этого конкурса, чтобы участникам было комфортно выступать, а зрители и отдыхающие насладились прекрасным концертом на берегу моря.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Я видела, как Сергей Васильевич серьёзно относился к своей миссии в составе жюри, как он волновался за каждого участника и хотел как-то отметить буквально каждого. Именно поэтому у нас кроме трёх призовых мест, появилось ещё и четвёртое – приз зрительских симпатий
— рассказала певица Наталья Валевская.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Также среди жури – солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк, она отметила высокий уровень участников вокального конкурса «Песни у моря».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Я уже второй раз принимаю участие в этом конкурсе в качестве члена жюри, я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он приглашает меня и за то, что организовывает такие конкурсы, где участники могут показать свои таланты и проявить себя с самой лучшей стороны. Уровень всех участников очень высокий, в прошлом году тоже был хороший уровень, но в этом году уже гораздо выше, ребята готовятся, ребята занимаются и выступают очень достойно. Как представитель классического вокала, который является одним из самых сложных видов искусства, я конечно судила очень строго, но тем не менее, были ребята, которые очень порадовали, и мне точно не будет стыдно за тех ребят, которые заняли призовые места, это были действительно очень красивые голоса и яркие выступления.
 — резюмировала Екатерина Цимбалюк.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

По итогам II вокального конкурса «Песни у моря» третье место занял Даниель Окаро, который исполнил зажигательную песню «Fank».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Вокальный номер «Я и саксофон» участника конкурса Виталия Непомнящего никого не смог оставить равнодушным, а поэтому неудивительно, что молодой человек по итогам конкурса занял призовое место.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Для меня эта победа была очень неожиданная. Когда меня объявили призёром, я просто не верил всему происходящему. Эмоции просто переполняют - море радости, позитива.
— с восторгом рассказал Виталий.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Победителем конкурса единогласно была признана Ангелина Бевзюк, которая исполнила проникновенную песню на французском языке.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Специальным призом для победительницы конкурса стала профессиональная запись на студии звукозаписи «Лето».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Приз зрительских симпатий достался юной исполнительнице Марии Скальской, девочка получила в подарок именные часы от Сергея Кивалова.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Перед выходом на сцену я очень волновалась, но моя мама, она сама педагог, сказала, чтобы я не переживала и просто получала удовольствие на сцене и тогда точно всем понравится. И если честно, я очень удивилась, когда меня назвали, я даже не ожидала, что моё выступление так понравится жюри. Ну, а теперь у меня есть очень красивые часы, которые я получила в подарок и которые будут напоминать мне об этом конкурсе.

Все призёры были получили ценные призы, а конкурсанты, занявшие 2-е и 1-е место, были награждены путёвками на базу отдыха «Академия».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Все без исключения участники вокального конкурса «Песни у моря» получили именные сертификаты и билеты на посещение аквапарка «Затока».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Отметим, что база отдыха европейского уровня Одесской Юракадемии была открыта шесть лет назад и за это время приобрела славу одного из лучших курортов нашей страны. Уютные и комфортные номера, конференц-зал для проведения различных мероприятий, спортзал, бассейн, 2 ресторана с изысканной кухней - все продумано для того, чтобы одесситы, гости со всей Украины, а также иностранные туристы смогли хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на бытовые моменты.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют прекрасную возможность отдохнуть и оздоровиться на берегу Черного моря за символическую плату – 85% стоимости путёвки для них покрывает Профсоюзная организация университета.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Студенты и преподаватели нашего университета имеют возможность отдохнуть в таких прекрасных условиях буквально за копейки, я думаю, больше нигде в нашей стране за такие деньги вы не найдёте настолько комфортных условий. Помимо всего прочего, для того, чтобы отдыхающим здесь было не только комфортно, но ещё и интересно, на нашей базе разработана развлекательная программа -  это и концерты ведущих звёзд украинской эстрады, это и различные фестивали. В будущем у нас ещё большое мероприятие – «Летние игры в Затоке» на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и огромный международный турнир по борьбе - эти два мероприятия закроют летний сезон на базе отдыха «Академия».
— поделился планами председатель Первичной Профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Фёдоров.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Студенты и преподаватели университета всегда выбирают местом отдыха базу «Академия». Ежегодно здесь их ожидает высокий сервис, комфортный отдых, а в этом году еще и добавилась яркая развлекательная программа. Ранее на базе отдыха прошел концерт Александра Павлика и презентация новой украинской группы «Two Kooms».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

А также творческий вечер известного эрудита, легенды игры «Что? Где? Когда?» и талантливого телеведущего Бориса Бурды.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

С начала летнего сезона здесь регулярно проводят интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», В которой участвуют все гости базы отдыха «Академия», а также отдыхающие из соседних баз. Важно, что база «Академия» полностью предусмотрена для отдыха всей семьей с маленькими детьми. Для самых маленьких посетителей здесь специально установили спортивно-развлекательный комплекс «Детский городок». Дети постоянно находятся под присмотром профессиональных аниматоров, которые гарантируют не только их безопасность, но и хорошее настроение.

На нашей базе отдыха «Академия» настроение всегда хорошее, потому что мы имеем возможность благодаря руководству нашего университета отдыхать на этой базе ежегодно. Условия здесь прекрасные, а поэтому проводим здесь время с большим удовольствием всей семьей.
 говорит Мирослава Мамич, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесской Юракадемии.

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

Это очень замечательно, что у нас сегодня прошел такой праздник, потому что все студенты, которые отдыхают на базе, пришли посмотреть, мне кажется, что это не оставило равнодушным никого. Но знаете, что хочется особенно выделить – то, что я, как студент государственного университета, обучаясь на бюджетной форме, имею возможность, как и все мои сокурсники, друзья, приятели, отдыхать на такой замечательной базе.
 — отметил Алексей Приступ, студент Одесской Юракадемии.

Впереди гостей базы отдыха ожидает еще много интересных и развлекательных мероприятий. Уже скоро здесь пройдут традиционные соревнования по пляжным видам спорта на футбольном и волейбольном площадках «Летние игры».

Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

 

А финал следующего вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» состоится 2 сентября в День рождения города в Ротонде Городского сада. У всех желающих есть возможность присоединиться к участию и прийти на последний отборочный этап, который пройдет 28 июля по адресу улица Академическая, 2 в актовом зале Одесской Юракадемии.

Галерея

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Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»
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