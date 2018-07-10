Вокальный конкурс на живописном побережье: в Затоке звучали «Песни у моря»

В прекрасный летний вечер в Затоке звучали весёлые и зажигательные, лирические и задушевные песни – на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» «Академия» прошёл вокальный конкурс под названием «Песни у моря».

Впервые данный конкурс состоялся в 2017 году по инициативе почётного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Инициатива пришлась по душе и участникам, и отдыхающим, а поэтому было решено проводить песенное состязание ежегодно. Парламентарий уделяет много внимания развитию культуры и творчества в Одесском регионе и всей стране. Уже шестой год при его поддержке проходит еще один вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя».

В Затоке собрались лучшие из лучших – вокалисты, которые прошли два серьезных отборочных этапа, в том числе, полуфинал конкурса в самом сердце Одессы - Ротонде Городского сада. Возрастные ограничения для участников отсутствуют. Исполняли хорошо известные песни о море, родном городе и авторские композиции, которые на конкурсе были представлены впервые.

Уже несколько лет подряд мы проводим вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». А второй конкурс, который проходит у нас сегодня – «Песни у моря» также приобрёл большую популярность – по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось вдвое. Это представители и вокальных ансамблей, и солисты абсолютно разных возрастов. Мы делаем всё для того, чтобы поощрять молодёжь, детей к участию, ведь этим самым мы выявляем таланты.

На сегодняшний концерт приходят и отдыхающие с других баз, сегодня праздник во всей Затоке. Столько талантливых детей сюда приехали с родителями, они старательно готовились. Но и мы, в свою очередь, тоже основательно подошли к организации конкурса – пригласили в жюри украинскую певицу Наталью Валевскую, солистку Одесского оперного театра Екатерину Цимбалюк, которые будут профессионально, на высшем уровне, оценивать наших конкурсантов

— подчеркнул Сергей Кивалов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, в Затоку съехались вокалисты от мала до велика. Роман Остапович занимается вокалом с 4-х лет, на конкурсе он исполнил песню «Маленький кораблик».

Мне очень нравится петь, я люблю песни о море и об Одессе, и поэтому я решил участвовать в этом конкурсе, я очень рад, что мне аплодировали, что моё выступление понравилось зрителям.

— поделился Рома.

Среди конкурсантов - сольные исполнители, художественные коллективы и ансамбли. Со сцены звучали песни разных времён, стилей и жанров. Лирические вокальные композиции сменялись зажигательными, ритмичными песнями. Трио «Джерела» на конкурсе «Песни у моря» уже второй раз, девушки не скрывают восторга от участия:

Мы уже второй раз участвуем в этом конкурсе, в прошлом году нас пригласили, а в этом году мы уже сами с нетерпением ждали конкурса. Всё очень замечательно, организация на высшем уровне. Для нас это не только возможность показать своё творчество, но и новые друзья, новые знакомства. И самое главное, мы видим свой прогресс, жюри нас очень похвалило и это для нас новый стимул расти, развиваться и творить.

Разумеется, что перед выходом на сцену многие участники очень волнуются, однако, по их словам, морской воздух и приятный пейзаж вокруг создают непринуждённую обстановку и как нельзя лучше помогают справится с волнением.

Обычно я очень волнуюсь перед своими выступлениями, но сегодня получилось совсем по-другому. Мы приехали с самого утра, была возможность искупаться в море, позагорать. Ну а потом, когда конкурс начался, мы не так волновались, потому что мы уже были в этой атмосфере, нам было очень приятно здесь находится, мы чувствовали себя здесь как дома.

— рассказала Валерия Житомирская, которая на конкурсе исполнила песню «Веснянка».

Ну а когда все участники уже выступили, зрителей и отдыхающих ожидал главный сюрприз вечера – зажигательное выступление победительницы телепроекта «Шанс», популярной певицы, основательницы академии искусств «Muza Production», члена жюри международных конкурсов, кавалера ордена Святой великомученицы Варвары – певицы VALEVSKAYA. Стоит отметить, что в этом году певица окончила Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской Юракадемии. А потому ей было приятно принять приглашение родного университета войти в состав жюри популярного вокального конкурса «Песни у моря».

Звездный состав жюри стал одной из изюминок конкурса. В прошлом году выступления участников также оценивал выпускник Одесской Юракадемии победитель конкурса «Рассмеши комика» и финалист всеукраинского проекта «Лига смеха» Юрий Степанец.

Я неоднократно была членом жури многих вокальных конкурсов – это и «Славянский Базар», и детское «Евровидение», и многие другие – у меня есть с чем сравнивать, и я хочу сказать, что каждый участник был хорошо подготовлен и каждый номер тщательно отрепетирован. Реально, среди конкурсантов есть несколько мега-профессионалов, которые уже могут покорять большую сцену, других участников можно не опасаясь выставлять на другие крупные международные конкурсы – уровень действительно очень высокий.

Так сложилось, что на сегодняшний день наше государство практически не поддерживает развитие культуры. Но талантов очень много. Детям, молодежи нужно помогать, поддерживать их. И то, что Сергей Васильевич Кивалов проводит такие мероприятия – это действительно неоценимо, я восхищаюсь его персоной, его коллективом. Я знаю, как много сотрудников было задействовано в организации этого конкурса, чтобы участникам было комфортно выступать, а зрители и отдыхающие насладились прекрасным концертом на берегу моря.

Я видела, как Сергей Васильевич серьёзно относился к своей миссии в составе жюри, как он волновался за каждого участника и хотел как-то отметить буквально каждого. Именно поэтому у нас кроме трёх призовых мест, появилось ещё и четвёртое – приз зрительских симпатий

— рассказала певица Наталья Валевская.

Также среди жури – солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк, она отметила высокий уровень участников вокального конкурса «Песни у моря».

Я уже второй раз принимаю участие в этом конкурсе в качестве члена жюри, я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он приглашает меня и за то, что организовывает такие конкурсы, где участники могут показать свои таланты и проявить себя с самой лучшей стороны. Уровень всех участников очень высокий, в прошлом году тоже был хороший уровень, но в этом году уже гораздо выше, ребята готовятся, ребята занимаются и выступают очень достойно. Как представитель классического вокала, который является одним из самых сложных видов искусства, я конечно судила очень строго, но тем не менее, были ребята, которые очень порадовали, и мне точно не будет стыдно за тех ребят, которые заняли призовые места, это были действительно очень красивые голоса и яркие выступления. — резюмировала Екатерина Цимбалюк.

По итогам II вокального конкурса «Песни у моря» третье место занял Даниель Окаро, который исполнил зажигательную песню «Fank».

Вокальный номер «Я и саксофон» участника конкурса Виталия Непомнящего никого не смог оставить равнодушным, а поэтому неудивительно, что молодой человек по итогам конкурса занял призовое место.

Для меня эта победа была очень неожиданная. Когда меня объявили призёром, я просто не верил всему происходящему. Эмоции просто переполняют - море радости, позитива.

— с восторгом рассказал Виталий.

Победителем конкурса единогласно была признана Ангелина Бевзюк, которая исполнила проникновенную песню на французском языке.

Специальным призом для победительницы конкурса стала профессиональная запись на студии звукозаписи «Лето».

Приз зрительских симпатий достался юной исполнительнице Марии Скальской, девочка получила в подарок именные часы от Сергея Кивалова.

Перед выходом на сцену я очень волновалась, но моя мама, она сама педагог, сказала, чтобы я не переживала и просто получала удовольствие на сцене и тогда точно всем понравится. И если честно, я очень удивилась, когда меня назвали, я даже не ожидала, что моё выступление так понравится жюри. Ну, а теперь у меня есть очень красивые часы, которые я получила в подарок и которые будут напоминать мне об этом конкурсе.

Все призёры были получили ценные призы, а конкурсанты, занявшие 2-е и 1-е место, были награждены путёвками на базу отдыха «Академия».

Все без исключения участники вокального конкурса «Песни у моря» получили именные сертификаты и билеты на посещение аквапарка «Затока».

Отметим, что база отдыха европейского уровня Одесской Юракадемии была открыта шесть лет назад и за это время приобрела славу одного из лучших курортов нашей страны. Уютные и комфортные номера, конференц-зал для проведения различных мероприятий, спортзал, бассейн, 2 ресторана с изысканной кухней - все продумано для того, чтобы одесситы, гости со всей Украины, а также иностранные туристы смогли хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на бытовые моменты.

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют прекрасную возможность отдохнуть и оздоровиться на берегу Черного моря за символическую плату – 85% стоимости путёвки для них покрывает Профсоюзная организация университета.

Студенты и преподаватели нашего университета имеют возможность отдохнуть в таких прекрасных условиях буквально за копейки, я думаю, больше нигде в нашей стране за такие деньги вы не найдёте настолько комфортных условий. Помимо всего прочего, для того, чтобы отдыхающим здесь было не только комфортно, но ещё и интересно, на нашей базе разработана развлекательная программа - это и концерты ведущих звёзд украинской эстрады, это и различные фестивали. В будущем у нас ещё большое мероприятие – «Летние игры в Затоке» на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и огромный международный турнир по борьбе - эти два мероприятия закроют летний сезон на базе отдыха «Академия».

— поделился планами председатель Первичной Профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Фёдоров.

Студенты и преподаватели университета всегда выбирают местом отдыха базу «Академия». Ежегодно здесь их ожидает высокий сервис, комфортный отдых, а в этом году еще и добавилась яркая развлекательная программа. Ранее на базе отдыха прошел концерт Александра Павлика и презентация новой украинской группы «Two Kooms».

А также творческий вечер известного эрудита, легенды игры «Что? Где? Когда?» и талантливого телеведущего Бориса Бурды.

С начала летнего сезона здесь регулярно проводят интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», В которой участвуют все гости базы отдыха «Академия», а также отдыхающие из соседних баз. Важно, что база «Академия» полностью предусмотрена для отдыха всей семьей с маленькими детьми. Для самых маленьких посетителей здесь специально установили спортивно-развлекательный комплекс «Детский городок». Дети постоянно находятся под присмотром профессиональных аниматоров, которые гарантируют не только их безопасность, но и хорошее настроение.

На нашей базе отдыха «Академия» настроение всегда хорошее, потому что мы имеем возможность благодаря руководству нашего университета отдыхать на этой базе ежегодно. Условия здесь прекрасные, а поэтому проводим здесь время с большим удовольствием всей семьей. — говорит Мирослава Мамич, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесской Юракадемии.

Это очень замечательно, что у нас сегодня прошел такой праздник, потому что все студенты, которые отдыхают на базе, пришли посмотреть, мне кажется, что это не оставило равнодушным никого. Но знаете, что хочется особенно выделить – то, что я, как студент государственного университета, обучаясь на бюджетной форме, имею возможность, как и все мои сокурсники, друзья, приятели, отдыхать на такой замечательной базе. — отметил Алексей Приступ, студент Одесской Юракадемии.

Впереди гостей базы отдыха ожидает еще много интересных и развлекательных мероприятий. Уже скоро здесь пройдут традиционные соревнования по пляжным видам спорта на футбольном и волейбольном площадках «Летние игры».

А финал следующего вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» состоится 2 сентября в День рождения города в Ротонде Городского сада. У всех желающих есть возможность присоединиться к участию и прийти на последний отборочный этап, который пройдет 28 июля по адресу улица Академическая, 2 в актовом зале Одесской Юракадемии.