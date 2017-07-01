«Песни у моря»: в разгар курортного сезона в Затоке состоялся вокальный конкурс

В пятницу прошел первый вокальный конкурс «Песни у моря» в Затоке, на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия». Он приурочен к празднованию пятого юбилея со дня открытия базы. В нём приняли участие конкурсанты разных возрастов со всей Одесской области.

Особенностью конкурса стало отсутствие возрастных ограничений. На одной сцене пели и седовласые мужчины, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. Большинство из них исполняли одесские песни, но нашлось место и фольклору, и зарубежным композициям. Юлия – первый победитель конкурса. Она спела лирическую композицию Бейонсе «Listen» и получила главный приз – путевку отдыха на базе.

Когда объявили, что я – победительница, эмоции переполняли! Спасибо огромное организатору этого конкурса – Сергею Васильевичу Кивалову за такой подарок. Потрясающая база отдыха, и я уверенна, что прекрасно проведу здесь время. — с восторгом рассказала победительница конкурса «Песни у моря» Юлия Эпельман.

Другие участники также не остались без подарков – один из них в качестве приза получил право принять участие в финале ежегодного песенного конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». Награждены были также и самые активные члены жури – выпускник НУ «ОЮА», победитель конкурса «Рассмеши комика» Юрий Степанец также проведёт незабываемый отдых в Затоке.

Для меня является большой честью сегодня быть в составе жюри первого вокального конкурса. Оценивать конкурсантов крайне сложно. Ведь все они очень красиво поют, с невероятной энергетикой, особенно детки. Хочу отметить, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это мой родной вуз и второй дом. Здесь прошли мои лучшие студенческие годы. И мне всегда будет приятно принимать участие в мероприятиях, которые организовывает наше руководство. Я всегда чувствую поддержку университета, и это придаёт сил и не позволяет опускать руки.

— отметил член жюри конкурса «Песни у моря» Юрий Степанец.

Организаторы во главе с президентом Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым обещают, что конкурс станет ежегодным. Ведь колорит одесской песни должен звучать как можно чаще.

Мы проводим этот конкурс впервые и уже на первый раз так много участников откликнулось и приняло в нём участие. Сегодня здесь представлена вся Одесская область. Это и совсем юные участники, и взрослые вокалисты-исполнители, многие из которых являются лауреатами всеукраинских и международных конкурсов. Очень приятно, что совсем ещё юные дети в семь, десять, в двенадцать лет исполняют песни о нашем родном городе и о нашем Чёрном море с большой любовью и артистизмом. Многие песни, которые прозвучали сегодня, – авторские, они были написаны специально для этого конкурса, а это значит, что в нашем регионе сохраняется и развивается неповторимый песенный колорит, а наша прекрасная природа вдохновляет всё новые и новые поколения людей на творчество и созидание.

— рассказал президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Еще одна особенность – песни исполняются именно у моря, что и отображено в названии конкурса. К слову, добрые одесские песни – это еще один бонус отдыхающим на базе отдыха Одесской Юракадемии. Концерт в добавку к прекрасным условиям проживания. Уютные номера, конференц-зал для проведения различных мероприятий, спортзал, бассейн, 2 ресторана с изысканной кухней – всё продумано для того, чтобы одесситы, гости со всей Украины, а также иностранные туристы смогли хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на бытовые моменты… Отдохнуть здесь могут как обычные туристы, так и студенты Юракадемии и Международного гуманитарного университета, а также профессорско-преподавательские составы ВУЗов. Разница лишь в том, что учебное заведение обеспечивает для своих учащихся и сотрудников восьмидесяти пяти процентную скидку!

Атмосфера здесь прекрасная, очень комфортные условия, которые идеально подходят для отдыха всей семьёй. Мы очень благодарны президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он даёт нам возможность уже не первый год отдыхать нам на этой прекрасной базе у самого берега моря.

— поделилась впечатлениями об отдыхе в Затоке заведующая кафедрой аграрного, земельного и экологического права Татьяна Харитонова.

У нас действительно самая современная материально-техническая база, самые чистые пляжи и самый красивый дизайн – мы запросто можем конкурировать с лучшими зарубежными курортами. Я знаю, как усердно трудятся на протяжении всего учебного года сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия», как они стараются и вкладывают силы в развитие нашего университета. Именно поэтому летом, во время отпуска им необходимо хорошенько отдохнуть, и здесь есть все необходимые условия для этого. За годы своего существования база отдыха «Академия» очень полюбилась отдыхающим, сюда с удовольствием приезжают провести свой летний отпуск не только студенты и сотрудники университета, но и многие другие жители нашей области и других областей Украины.

— резюмировал Сергей Кивалов.

И студенты, и преподаватели обоих университетов в восторге от проведённого в Затоке отдыха. Они отмечают, что здесь ничуть не хуже, чем на дорогих зарубежных курортах.

Когда мы выкладываем фотографии в социальные сети, то часто друзья спрашивают, а на каком курорте это вы отдыхаете? Здесь действительно всё настолько красиво, что это похоже на заграничный отдых в пятизвёздочном отеле.

— рассказала студентка НУ «ОЮА» Ирина Будь.

Отдых всегда мимолетен, а поэтому превосходно его провести – особенно ценно. Тем более, хорошо отдохнув, учиться и работать становится гораздо легче!