Під покровом святого Пантелеймона: в Одесі вшанували тих, хто рятує життя Медичним Оскаром

26 червня 2026 року в Одеській міській раді відбувся урочистий культурно-духовний захід «Під покровом святого Пантелеймона», під час якого відзначили найкращих медичних працівників Одеси та Одеської області почесною Відзнакою «Орден святого Пантелеймона».

У церемонії взяли участь голова Поважної ради Відзнаки «Орден святого Пантелеймона», колишній міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, виконувач обов’язків Одеського міського голови Ігор Коваль, перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна, представники чотирьох найбільших християнських конфесій України, Одеського національного медичного університету, керівники закладів охорони здоров’я системи Академії медичних наук, Міністерства оборони, ДСНС, комунальних і приватних медичних установ, а також лауреати, номінанти та переможці регіонального етапу конкурсу.

Відзнака «Орден святого Пантелеймона», заснована у 2009 році, вважається однією з найпрестижніших професійних нагород у медичній сфері та неофіційно має назву «Медичний Оскар». Нею нагороджують медиків за високий професіоналізм, милосердя та самовіддане служіння людям. В умовах повномасштабної війни особливого значення набули мужність, стійкість і відданість лікарів та медичного персоналу, які рятують життя українців. За роки існування нагороди Орденом святого Пантелеймона вже відзначено десятьох медиків Одещини, ще троє отримали Медаль святого Пантелеймона. Одним із важливих напрямів діяльності Відзнаки є проєкт «Посвіт пам’яті», присвячений вшануванню медичних працівників, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок під час війни. Під час заходу учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять одеських медиків, життя яких обірвала російська агресія. «Разом із нашими захисниками на передовій стоять медики. Разом із тими, хто в тилу рятує життя військових і цивільних, ви утворюєте справжній медичний фронт, який гідно відповідає на виклики сьогодення», — наголосив виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль.

У сезоні 2025–2026 років Відзнака «Орден святого Пантелеймона» присуджується у семи номінаціях. Переможцями регіонального відбору стали:

«Опора на лінії життя» (військові лікарі) — Олексій Телятников, заступник начальника центру – провідний терапевт, полковник медичної служби Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

«Герой медичного фронту» (військовий медичний персонал) — Альона Гончарова, старша операційна медична сестра Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

«Найкращий лікар – еталон професії» — Олександр Полівода, завідувач ортопедо-травматологічного відділення Одеської обласної клінічної лікарні.

«Серце медицини» — Інна Філімонова, операційна медична сестра міського пологового будинку № 5.

«Новатор року» — доктор медичних наук, професор Леонід Годлевський, завідувач кафедри Одеського національного медичного університету.

«Взірець служіння суспільству» — Наталія Богаченко, голова благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Українська душа».

«Фортеця здоров’я» — Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Почесними грамотами також відзначили колективи дитячої міської клінічної лікарні № 3, міських клінічних лікарень № 10 і № 11, а також працівників інших медичних закладів області.

Особливі слова вдячності прозвучали на адресу колективу пологового будинку № 5. Його медики під час масованої дронової атаки Росії в ніч на 28 березня цього року евакуювали породіль і новонароджених до укриття та брали безпосередню участь у ліквідації пожежі, що виникла в будівлі медичного закладу.

За результатами регіонального етапу троє представників Одеської області вийшли до фіналу конкурсу. Їхні кандидатури розглядатиме міжнародна експертна комісія, до складу якої входять голови регіональних і закордонних рад Відзнаки з одинадцяти країн світу — Німеччини, Австрії, Польщі, Великої Британії, Латвії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Швейцарії, США та Греції.

Фінальна церемонія визначення лауреатів і вручення Відзнаки «Орден святого Пантелеймона» сезону 2025–2026 років відбудеться 25 липня 2026 року в Києві.