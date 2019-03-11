Одессу посетила легенда голливудских боевиков - спортсменка и кинозвезда Синтия Ротрок

«Королева кунг-фу», спортсменка и известная киноактриса – в Одессу приехала легенда голливудских боевиков Синтия Ротрок. Для того, чтобы принять участие в семинаре мировой кинозвезды, собралась сотня людей. Повторяли упражнения за спортсменкой даже те, кто не занимается боевыми искусствами.

Сегодня я провожу классический семинар, в котором включено все: различные приёмы боевых искусств и самозащиты детей. Мне очень приятно, что я могу чем-то поделиться с маленькими спортсменами, передать им свой опыт. Их сегодня собралось действительно много,

- говорит Синтия Ротрок.

Синтия Ротрок занимается боевыми искусствами с 13-ти лет и несмотря на свой достаточно невысокий рост (160 см.) ей удалось добиться больших успехов в профессиональном спорте – в её коллекции 7 чёрных поясов в различных видах единоборств – тэнг сю до, каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу. Достигла головокружительного успеха и в киноиндустрии – на её счету съёмки в нескольких десятках фильмов. Неоднократно становилась чемпионкой американских турниров по каратэ в категории ката с оружием, на протяжении нескольких лет жила в Гонконге, где снималась в фильмах и тренировалась в различных восточных школах единоборств.

В 2012 году Синтия получила премию Awakening Outstanding Contribution Award, а в 2014 году вошла в зал славы Hall of Fame Inductee. Сейчас ей 62 года, но карьеру актрисы Синтия не забросила, да и в боевых искусствах может дать фору кому угодно. Она преподаёт боевые искусства для киноиндустрии в студиях боевых искусств, является владелицей нескольких спортивных залов, работает комментатором соревнований по боевым искусствам и проводит семинары по практике кунг-фу, один из которых как раз прошёл в нашем городе.

Трудолюбие, позитивное отношение и настойчивость. И главное, не нужно относиться к поражениям как к концу игры – на этом ничего не заканчивается. Самое главное – хотеть чего-то достичь,

- уверена Синтия Ротрок.

Вместе с Синтией в Украину приехала её близкая подруга и по совместительству тренер по йоге Марина Устинова. Обо всех секретах кинозвезды Марина конечно не рассказала, но одним всё же поделилась. Как и множество других звёзд Голливуда, Синтия обязана своим успехом огромному трудолюбию.

У них могут быть разные личные черты характера, но все они как правило трудолюбивы и талантливы, когда дело касается владения собственным телом. И это является главной особенностью,

- утверждает Марина Устинова.

В Украине Синтия впервые, и по словам известной актрисы, встретили её очень радушно и гостеприимно. Спортсменка провела три мастер-класса: в Южноукраинске, Одессе и Измаиле. Партнёром данного мероприятия выступил и Национальный университет «Одесская юридическая академия», который уже давно стал центром развития спорта в нашем городе. В Одесской Юракадемии создан Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, функционирует спортивный центр «Олимпийские надежды», а студенты университета становятся чемпионами Украины, Европы и мира по самым различным видам спорта – и тут нельзя не вспомнить студентку университета – чемпионку мира по карате Ирину Зарецкую, мастера спорта Украины международного класса по таиландскому боксу и двукратного чемпиона Европы Олега Гуту, чемпионку Европы по самбо и панкратиону, чемпионку мира по грэпплингу (раздел «ги») Галину Ковальскую – выпускников университета, 9-ти кратного чемпиона Европы и чемпиона мира по ряду спортивных единоборств, многоразового чемпиона Украины по дзюдо, самбо, сумо, борьбе на поясах – выпускника и преподавателя Одесской Юракадемии Александра Гордиенко.

На семинар Синтии Ротрок в Одессе пришли дети, которые представляют более 6 видов боевых искусств. Немало было и родителей. Взрослые, конечно, не тренировались, зато с восторгом посмотрели тренировку и даже пообщались с актрисой, которую ранее видели только на телеэкранах.

На мой взгляд – это кладезь знаний, и ни для кого не секрет, мы все, когда были подростками, бегали смотреть фильмы с её участием, иногда мы даже смотрели эти фильмы на закрытых квартирах, потому что это было запрещено, не было ни кинотеатров, ни видеосалонов. Это мечта, которую мы воплотили в реальность – встретиться со звездой,

- с восторгом рассказал президент Всемирной организации «Шин карате» Андрей Рекунов.

Для мира боевых искусств это архиважное событие, потому что такого уровня мастера как Синтия Ротрок не каждый день приезжают в Украину и в Одессу, и это нам пример для учебы, развития, подражания. Спасибо огромное руководству Одесской Юракадемии и Сергею Васильевичу Кивалову за его поддержку, во многом благодаря которой и состоялся сегодняшний семинар,

- поблагодарил президент Всемирной федерации айкитэдо Анатолий Матюнен.

Сэнсэй Анатолий Матюнен – основатель айкитэдо и глава Всемирной федерации айкитэдо. Более 38 лет он изучал и практиковал различные виды боевых искусств (Айкидо Айкикай, Айкидо Шобукан, Реальное Айкидо, Айкибудо, Каратэ Дзёсинмон, Каратэ Киокушинкай, Каратэ Шотокан, Дзю-Дзюцу, Боевое Самбо). В мае прошлого года Анатолий Матюнен организовал в нашем городе масштабный семинар по боевым искусствам, посвящённый памяти своей супруги – мастера айкитэдо Любови Матюненой. Эту женщину хорошо знали многие спортсмены и сейчас очень тепло вспоминают о ней. Любовь Матюнена более 18 лет простояла на татами, тренируя детей, юношей и взрослых. Многие её ученики добились больших успехов в спорте и в жизни, и по сей день благодарны своей наставнице. В семинаре её памяти приняло участие очень много спортсменов, среди них - председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров, который на протяжении многих лет занимается боевыми искусствами и приобщает к спорту студенческую молодёжь. В этот день сеней торжественно вручил ему черный пояс. Отметим, что в нынешнем году семинар памяти Любови Матюненой снова состоится в Одессе и пройдёт 18-19 мая.

Маленькие спортсмены не смотрели фильмов с участием Синтии, но они сразу же увидели её чёрные пояса, и им этого хватило для того, чтобы безоговорочно повторять за ней упражнения и поставить своей целью стать новой звездой боевых искусств.

Просто супер! Я давно хотела встретиться с этой знаменитой актрисой! Я уже какое-то время занимаюсь боевыми искусствами, и мама показывала мне видео как она дерётся. Мне очень понравилось и сейчас я больше всего хочу стать тренером – хочу стать как она!

- поделилась обладательница красного пояса спортсменка Мария.

Я пришёл сюда, чтобы научиться чему-нибудь новому и я считаю, что я не даром пришел на семинар – сегодня я выучил новый вид растяжки, который мне очень нравится и который обязательно пригодится мне в дальнейших тренировках,

- считает юный спортсмен Евгений.

Айкитэдо — это универсальная современная система самообороны, в основе которой лежат различные стили японских боевых искусств, таких как айкидо (основа), боевое cамбо, каратэ, каратэ-дзюцу, дайто рю айки-дзюдзюцу, дзю-дзюцу, тенсин седен катори синто-рю, реальное айкидо и другие стили. Несмотря на то, что айкидо лежит в основе айкитэдо, система айкитэдо в корне отличается от классических школ айкидо и первая отличительная особенность айкитэдо от айкидо — это спарринги. Для самообороны одних лишь техник мало, поэтому техника ведения боя в экстремальных условиях включает в себя ударную технику. Вторая отличительная особенность айкитэдо от айкидо — это стойка. В классического айкидо стойка основывается на удержании оружия, когда голова и грудной отделы уязвимы. Стойка айкитэдо позволяет защищать жизненно важные органы такие как ребра, печень, селезенка, солнечное сплетение, лицо и голова. А поэтому айкитэдо можно смело назвать смешанным боевым искусством.