Одессу посетила легенда голливудских боевиков - спортсменка и кинозвезда Синтия Ротрок

«Королева кунг-фу», спортсменка и известная киноактриса – в Одессу приехала легенда голливудских боевиков Синтия Ротрок. Для того, чтобы принять участие в семинаре мировой кинозвезды, собралась сотня людей. Повторяли упражнения за спортсменкой даже те, кто не занимается боевыми искусствами.
Синтия Ротрок занимается боевыми искусствами с 13-ти лет и несмотря на свой достаточно невысокий рост (160 см.) ей удалось добиться больших успехов в профессиональном спорте – в её коллекции 7 чёрных поясов в различных видах единоборств – тэнг сю до, каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу. Достигла головокружительного успеха и в киноиндустрии – на её счету съёмки в нескольких десятках фильмов. Неоднократно становилась чемпионкой американских турниров по каратэ в категории ката с оружием, на протяжении нескольких лет жила в Гонконге, где снималась в фильмах и тренировалась в различных восточных школах единоборств.
В 2012 году Синтия получила премию Awakening Outstanding Contribution Award, а в 2014 году вошла в зал славы Hall of Fame Inductee. Сейчас ей 62 года, но карьеру актрисы Синтия не забросила, да и в боевых искусствах может дать фору кому угодно. Она преподаёт боевые искусства для киноиндустрии в студиях боевых искусств, является владелицей нескольких спортивных залов, работает комментатором соревнований по боевым искусствам и проводит семинары по практике кунг-фу, один из которых как раз прошёл в нашем городе.
Вместе с Синтией в Украину приехала её близкая подруга и по совместительству тренер по йоге Марина Устинова. Обо всех секретах кинозвезды Марина конечно не рассказала, но одним всё же поделилась. Как и множество других звёзд Голливуда, Синтия обязана своим успехом огромному трудолюбию.
В Украине Синтия впервые, и по словам известной актрисы, встретили её очень радушно и гостеприимно. Спортсменка провела три мастер-класса: в Южноукраинске, Одессе и Измаиле. Партнёром данного мероприятия выступил и Национальный университет «Одесская юридическая академия», который уже давно стал центром развития спорта в нашем городе. В Одесской Юракадемии создан Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, функционирует спортивный центр «Олимпийские надежды», а студенты университета становятся чемпионами Украины, Европы и мира по самым различным видам спорта – и тут нельзя не вспомнить студентку университета – чемпионку мира по карате Ирину Зарецкую, мастера спорта Украины международного класса по таиландскому боксу и двукратного чемпиона Европы Олега Гуту, чемпионку Европы по самбо и панкратиону, чемпионку мира по грэпплингу (раздел «ги») Галину Ковальскую – выпускников университета, 9-ти кратного чемпиона Европы и чемпиона мира по ряду спортивных единоборств, многоразового чемпиона Украины по дзюдо, самбо, сумо, борьбе на поясах – выпускника и преподавателя Одесской Юракадемии Александра Гордиенко.
На семинар Синтии Ротрок в Одессе пришли дети, которые представляют более 6 видов боевых искусств. Немало было и родителей. Взрослые, конечно, не тренировались, зато с восторгом посмотрели тренировку и даже пообщались с актрисой, которую ранее видели только на телеэкранах.
Сэнсэй Анатолий Матюнен – основатель айкитэдо и глава Всемирной федерации айкитэдо. Более 38 лет он изучал и практиковал различные виды боевых искусств (Айкидо Айкикай, Айкидо Шобукан, Реальное Айкидо, Айкибудо, Каратэ Дзёсинмон, Каратэ Киокушинкай, Каратэ Шотокан, Дзю-Дзюцу, Боевое Самбо). В мае прошлого года Анатолий Матюнен организовал в нашем городе масштабный семинар по боевым искусствам, посвящённый памяти своей супруги – мастера айкитэдо Любови Матюненой. Эту женщину хорошо знали многие спортсмены и сейчас очень тепло вспоминают о ней. Любовь Матюнена более 18 лет простояла на татами, тренируя детей, юношей и взрослых. Многие её ученики добились больших успехов в спорте и в жизни, и по сей день благодарны своей наставнице. В семинаре её памяти приняло участие очень много спортсменов, среди них - председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров, который на протяжении многих лет занимается боевыми искусствами и приобщает к спорту студенческую молодёжь. В этот день сеней торжественно вручил ему черный пояс. Отметим, что в нынешнем году семинар памяти Любови Матюненой снова состоится в Одессе и пройдёт 18-19 мая.
Маленькие спортсмены не смотрели фильмов с участием Синтии, но они сразу же увидели её чёрные пояса, и им этого хватило для того, чтобы безоговорочно повторять за ней упражнения и поставить своей целью стать новой звездой боевых искусств.
Айкитэдо — это универсальная современная система самообороны, в основе которой лежат различные стили японских боевых искусств, таких как айкидо (основа), боевое cамбо, каратэ, каратэ-дзюцу, дайто рю айки-дзюдзюцу, дзю-дзюцу, тенсин седен катори синто-рю, реальное айкидо и другие стили. Несмотря на то, что айкидо лежит в основе айкитэдо, система айкитэдо в корне отличается от классических школ айкидо и первая отличительная особенность айкитэдо от айкидо — это спарринги. Для самообороны одних лишь техник мало, поэтому техника ведения боя в экстремальных условиях включает в себя ударную технику. Вторая отличительная особенность айкитэдо от айкидо — это стойка. В классического айкидо стойка основывается на удержании оружия, когда голова и грудной отделы уязвимы. Стойка айкитэдо позволяет защищать жизненно важные органы такие как ребра, печень, селезенка, солнечное сплетение, лицо и голова. А поэтому айкитэдо можно смело назвать смешанным боевым искусством.