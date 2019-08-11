 Студент МГУ Олег Гута завоевал серебро на чемпионате мира по Муэй Тай

Чемпионат мира по таиландскому боксу среди взрослых, который недавно завершился на родине этого вида спорта в столице Таиланда городе Бангкоке принес украинской сборной третье общекомандное место. Свой весомый вклад в столь успешный результат украинских тайбоксеров на самом престижном соревновании мира по муэй тай внес одессит, студент Международного гуманитарного университета Олег Гута, завоевав уже вторую в своей спортивной карьере серебряную медаль на мировом первенстве. Всего в рамках соревнований Гута провел 4 боя, 3 из которых окончил досрочно. Одесский тайбоксер сражался с представителями Афганистана, Американских Виргинских островов, Швеции и России.
В весовой категории до 71 килограмма, в которой выступал Гута было 24 спортсмена, а поэтому конкуренция была более чем жесткой и победу никак нельзя назвать легкой. При том, как признается сам Олег, легких боев попросту не существует, ведь к каждому нужно серьезно готовится и по полной выкладываться на ринге.
И в самом деле, соревновательный график Олега Гуты очень плотный и помимо областных соревнований, чемпионатов и кубков Украины включает в себя также и ряд других лицензионных соревнований, где представлена его весовая категория. Участие в них необходимо Олегу для того, чтобы завоевать лицензию на участия во Всемирных играх, являющихся аналогом Олимпийских игр для видов спорта, не включенных в Олимпийскую программу. В частности, в нынешнем году спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в Праге, где ему удалось одержать уверенную победу над чешским спортсменом Андриушем Чеховски. Пробует свои силы Олег и в других видах спорта, причем также очень успешно. В нынешнем году он одержал победу на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO среди взрослых, который прошёл в городе Броварах (Киевская область). Чтобы все время быть в форме, спортсмену приходится тренироваться ежедневно по два раза в день. Помогает ему в этом Заслужнный тренер Украины по муэй тай Наталья Коган.
А с прошлого года Олег и сам занялся тренерской деятельностью – за годы, проведенные в профессиональном спорте у него скопился огромный тренировочный и соревновательный опыт, которым он с радостью делится с подрастающим поколением - спортсмен собрал свою группу желающих заниматься таиландским боксом и сейчас их тренирует. Занимается Олег Гута и общественной деятельностью – в рядах молодежной платформы «Будущее» он активно популяризирует в нашем городе спорт и здоровый образ жизни. Так много успевать без ущерба для учебы ему помогает поддержка родного вуза – Международного гуманитарного университета, где он на данный момент получает степень магистра по специальности «Менеджмент».
Сейчас у Олега Гуты будет лишь немного времени для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а потом – новые состязания. Ведь впереди главная спортивная цель – участие во Всемирных играх. И мы искренне верим, что для двукратного чемпиона Европы и многократного призера мира она вполне достижима.