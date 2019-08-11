 Студент МГУ Олег Гута завоевал серебро на чемпионате мира по Муэй Тай

Чемпионат мира по таиландскому боксу среди взрослых, который недавно завершился на родине этого вида спорта в столице Таиланда городе Бангкоке принес украинской сборной третье общекомандное место. Свой весомый вклад в столь успешный результат украинских тайбоксеров на самом престижном соревновании мира по муэй тай внес одессит, студент Международного гуманитарного университета Олег Гута, завоевав уже вторую в своей спортивной карьере серебряную медаль на мировом первенстве. Всего в рамках соревнований Гута провел 4 боя, 3 из которых окончил досрочно. Одесский тайбоксер сражался с представителями Афганистана, Американских Виргинских островов, Швеции и России.

Эти соревнования были для меня особенными, ну, потому что – это чемпионат мира и здесь ты выступаешь не только сам за себя, а прежде всего за сборную своей страны. Все соперники очень сильные, очень высокого уровня подготовки,

- комментирует серебряный призёр чемпионата мира по таиландскому боксу Олег Гута.

В весовой категории до 71 килограмма, в которой выступал Гута было 24 спортсмена, а поэтому конкуренция была более чем жесткой и победу никак нельзя назвать легкой. При том, как признается сам Олег, легких боев попросту не существует, ведь к каждому нужно серьезно готовится и по полной выкладываться на ринге.

Лёгких боёв и лёгких соперников попросту не существует. К каждому бою нужно готовится долго, серьёзно, вот, например, к чемпионату мира, с которого я только что вернулся, мы готовились целый год. Готовились не только в плане каждодневных тренировок, занятий в зале, но и в плане участия в различных соревнованиях, потому что один турнир заменяет как минимум 10 тренировок,

- отмечает Олег Гута.

И в самом деле, соревновательный график Олега Гуты очень плотный и помимо областных соревнований, чемпионатов и кубков Украины включает в себя также и ряд других лицензионных соревнований, где представлена его весовая категория. Участие в них необходимо Олегу для того, чтобы завоевать лицензию на участия во Всемирных играх, являющихся аналогом Олимпийских игр для видов спорта, не включенных в Олимпийскую программу. В частности, в нынешнем году спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в Праге, где ему удалось одержать уверенную победу над чешским спортсменом Андриушем Чеховски. Пробует свои силы Олег и в других видах спорта, причем также очень успешно. В нынешнем году он одержал победу на чемпионате Украины по комбат самозащите ICO среди взрослых, который прошёл в городе Броварах (Киевская область). Чтобы все время быть в форме, спортсмену приходится тренироваться ежедневно по два раза в день. Помогает ему в этом Заслужнный тренер Украины по муэй тай Наталья Коган.

А с прошлого года Олег и сам занялся тренерской деятельностью – за годы, проведенные в профессиональном спорте у него скопился огромный тренировочный и соревновательный опыт, которым он с радостью делится с подрастающим поколением - спортсмен собрал свою группу желающих заниматься таиландским боксом и сейчас их тренирует. Занимается Олег Гута и общественной деятельностью – в рядах молодежной платформы «Будущее» он активно популяризирует в нашем городе спорт и здоровый образ жизни. Так много успевать без ущерба для учебы ему помогает поддержка родного вуза – Международного гуманитарного университета, где он на данный момент получает степень магистра по специальности «Менеджмент».

Поддержка университета для меня очень важна, тем более, что это всестороння поддержка Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова и всех преподавателей. Именно такая хорошая поддержка и помогает мне успешно совмещать спорт, учебу и общественную деятельность,

- говорит Олег Гута и делится планами на будущее:

В ближайшем будущем, конечно же, планирую продолжать двигаться в профессиональном спорте, но и уделять внимание учебе, ведь знания и образование никогда не бывают лишними. Тем более, что в моем университете спорту уделяется очень большое внимание – строятся и открываются новые спортивные комплексы, стадионы, тренажерные залы и это дает огромные возможности развиваться в данном направлении.

Сейчас у Олега Гуты будет лишь немного времени для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а потом – новые состязания. Ведь впереди главная спортивная цель – участие во Всемирных играх. И мы искренне верим, что для двукратного чемпиона Европы и многократного призера мира она вполне достижима.



