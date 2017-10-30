Украинская сборная завоевала 9 медалей на чемпионате Европы по таиландскому боксу

С 14 по 21 октября в Париже прошел чемпионат Европы по таиландскому боксу. Участие украинской сборной увенчалось головокружительным успехом – наши спортсмены принесли Украине сразу девять медалей высшей пробы – три золотых, три серебряных и три бронзы.

Среди победителей чемпионата – студент 4 курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Олег Гута, который завоевал для украинской сборной золотую медаль. Юноша выступал в весовой категории 67 килограммов и провёл два боя со спортсменами из Португалии и России, а в финальной схватке победил французского спортсмена. Олег является одним из самых молодых профессиональных тайбоксёров, он занимается этим видом спорта с 8-летнего возраста и за 12 лет своей спортивной карьеры завоевал множество высоких наград и стал мастером спорта Украины международного класса. А несколько месяцев назад Олег Гута принёс нашей стране бронзу на чемпионате мира по таиландскому боксу среди взрослых, который состоялся в городе Минске (Беларусь). В прошлом году портрет спортсмена был представлен в серии рекламных бордов «Гордость Одессы», популяризирующих развитие спорта.

Это уже второй чемпионат среди взрослых, на котором мне удаётся завоевать золотую медаль. Очень часто у меня спрашивают, каков же секрет моих многочисленных спортивных побед, но я хочу сказать, что никакого особого секрета успеха у меня нет, главное - это усердная подготовка к соревнованиям, а также желание и стремление победить. Очень важна для меня и поддержка со стороны моего родного вуза – из-за усиленных тренировок и частых поездок на соревнования я вынужден пропускать занятия, и преподаватели всегда идут мне навстречу и помогают наверстать упущенный учебный материал. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает студентов, которые профессионально занимаются спортом и создаёт для них благоприятные условия, за что ему огромное спасибо. Для меня большая честь приносить свои спортивные победы нашей стране и родному университету. Украинская сборная по таиландскому боксу является одной из самых сильных в мире, и 9 медалей на чемпионате Европы этого года — лучшее тому подтверждение. Выходя на ринг с украинцами, соперники из других стран стремительно начинают проигрывать свои позиции – настолько сильная подготовка у наших тайбоксёров,

- комментирует результаты чемпионата Европы по таиландскому боксу и своё участие в нём Олег Гута.

Чемпион Европы по таиландскому боксу и спортивная гордость нашего города Олег Гута не собирается останавливаться на достигнутом – в планах у юноши стать чемпионом мира и принять участие во Всемирных играх среди неолипмпийских видов спорта.

Отметим, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже не первый год тесно сотрудничает с Всеукраинской национальной федерацией таиландского бокса. На спортивной базе университета ежегодно проводится чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, который является отборочным этапом на чемпионат мира. А в нынешнем году в НУ «ОЮА» прошла первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу, проводимая Министерством молодёжи и спорта Украины. В ней приняли участие представители вузов со всех уголков Украины.