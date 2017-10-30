Украинская сборная завоевала 9 медалей на чемпионате Европы по таиландскому боксу

С 14 по 21 октября в Париже прошел чемпионат Европы по таиландскому боксу. Участие украинской сборной увенчалось головокружительным успехом – наши спортсмены принесли Украине сразу девять медалей высшей пробы – три золотых, три серебряных и три бронзы.
Среди победителей чемпионата – студент 4 курса факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Олег Гута, который завоевал для украинской сборной золотую медаль. Юноша выступал в весовой категории 67 килограммов и провёл два боя со спортсменами из Португалии и России, а в финальной схватке победил французского спортсмена. Олег является одним из самых молодых профессиональных тайбоксёров, он занимается этим видом спорта с 8-летнего возраста и за 12 лет своей спортивной карьеры завоевал множество высоких наград и стал мастером спорта Украины международного класса. А несколько месяцев назад Олег Гута принёс нашей стране бронзу на чемпионате мира по таиландскому боксу среди взрослых, который состоялся в городе Минске (Беларусь). В прошлом году портрет спортсмена был представлен в серии рекламных бордов «Гордость Одессы», популяризирующих развитие спорта.
Чемпион Европы по таиландскому боксу и спортивная гордость нашего города Олег Гута не собирается останавливаться на достигнутом – в планах у юноши стать чемпионом мира и принять участие во Всемирных играх среди неолипмпийских видов спорта.
Отметим, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» уже не первый год тесно сотрудничает с Всеукраинской национальной федерацией таиландского бокса. На спортивной базе университета ежегодно проводится чемпионат Украины среди юношей и юниоров по таиландскому боксу, который является отборочным этапом на чемпионат мира. А в нынешнем году в НУ «ОЮА» прошла первая Всеукраинская универсиада по таиландскому боксу, проводимая Министерством молодёжи и спорта Украины. В ней приняли участие представители вузов со всех уголков Украины.