На техношоу CES ставят на "зеленое" ВИДЕО

Тысячи технологических компаний - от гигантов до старатпаов - привезли свои новинки в Лас-Вегас, где проходит выставка CES- 2020. Одно из самых авторитетных профильных шоу в мире - настоящий ориентир в потребительском сегменте электроники и цифровых технологий, полигон для проверки рыночного интереса к технологиям последнего поколения.

Личный ассистент

Среди многообразия новых решений, улучшающих повседневную жизнь, особым спросом пользуются технологии мониторинга состояния здоровья.

Группа CarePredict привезла в Лас-Вегас портативное устройство для пожилых людей. "Умный" браслет позволяет следить за их самочувствием и через приложение информировать семью или медиков о возможных проблемах.

Особенность продукта, говорит директор компании Сатиш Мовва - эффективность и ненавязчивость: "Когда речь заходит о мониторинге, контроле, тут же встает вопрос о личных границах, конфиденциальности. Здесь важно соблюсти баланс. Мы, к примеру, не устанавливаем камеры, так что за пользователями не наблюдают ни ванной, ни в спальне. Устройство фиксирует другие параметры - положение руки, например, местонахождение человека в доме. Это не нарушает его личных границ и покоя".

Новые и зеленые

Экспозиция в Лас-Вегасе еще раз подтвердила рост интереса к технологиям, стоящим на страже экологичности жилья, города, других пространств.

Голландский стартап 20tree разработал систему мониторинга лесов и городских парков. Новинка сочетает искусственный интеллект и спутниковые данные, позволяя в числе прочего оценивать такие параметры, как температура воздуха и уровень его загрязнения.

Ставка на "зеленое" идет рука об руку с сокращением отходов. Этим заинтересовался французский стартап LivingPackets, продемонстрировавший на выставке "умную" коробку. Практичная смарт-упаковка управляется через приложение, она долговечна, надежна - идеальный вариант для замены традиционных картонных или пластиковых контейнеров. Один из руководителей фирмы Эмманюэль Лемор уточняет: "Наш продукт полезен для окружающей среды. Смотрите, сколько пластика оказывается в конченом итоге на дне океана. А с нашей коробкой пластиковая обертка не нужна, а значит, решена проблема. Нашу коробку можно использовать тысячи и тысячи раз. Это намного надежнее картона, к тому же позволяет сократить выбросы в атмосферу CO2".



На слет в Лас-Вегас в этому году собрались свыше 4,5 тысяч компаний и 170 тысяч человек из разных уголков мира. CES - место, где формируются привычки потребителей и задаются направления.

Выставка отрыта до пятницы.

источник