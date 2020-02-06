"Шахтер" завершил сборами двумя победами. Впереди - "Бенфика"

Донецкий "Шахтер" подвел итоги второго сбора. Из четырех проведенных матчей горняки потеряли очки лишь в одном. В остальных поединках чемпионы Украины были сильнее соперников.

В последние дни сборов "Шахтер" последовательно обыграл "Олимпию" из Любляны и латвийский "Вентспилс". Матч с прибалтийским клубом (бронзовым призером чемпионата Латвии) получился содержательным, но скучным - единственный мяч провел с пенальти Маркос Антонио. А вот "Олимпия" заставила "Шахтер" включиться, и победа оказалась волевой. Словенцы долгое время вели в счете, и лишь за счет ударной концовки украинцам удалось отпраздновать победу. Алан Патрик, Коноплянка и Морасе забили три мяча в интервале с 82-й по 90-ю минуту, и победа осталась за горняками - 3:1.

Несмотря на неплохой результат сборов, Луиш Каштру оценивает результаты команды сдержанно.



"Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Время до первой официальной игры у нас еще есть. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не так важен, порой тяжело найти должную мотивацию",

- отметил тренер.Сразу после матча с "Вентспилсом" горняки из Белека отправились автобусом в Анталию, а оттуда совершили двухчасовой перелет и приземлились в аэропорту Борисполя. Вместе с первой командой в Киев вернулся молодежный состав.Луиш Каштру предоставил игрокам один выходной, а уже во вторник, 11 февраля, футболисты вновь соберутся на тренировочном поле и продолжат готовиться к официальным поединкам. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Шахтер" – "Бенфика" состоится 20 февраля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 19.55.