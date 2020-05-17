В Одесской юридической академии в режиме online обсудили социальные последствия пандемии для общества

На факультете журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» обсудили проблемы свободы слова, распространения ложной информации и фейков в условиях пандемии COVID-19. Круглый стол, который прошел в режиме online, собрал международных экспертов и представителей ведущих зарубежных организаций. Среди них: генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерэс, Старший советник по политическим вопросам Канцелярии Генерального директора по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях ВОЗ доктор Руди Конинкс, руководитель отдела по вопросам расовой дискриминации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. В обсуждении приняли участие студенты, выпускники, преподаватели и профессора факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия».

Такие проекты с привлечением ведущих специалистов, такая просветительская работа с нашими студентами, на мой взгляд, открывает нам широкие горизонты с тем, чтобы мы отвечали за качественную подготовку наших кадров, наших выпускников. Я горжусь тем, что в нашей встрече участвует генеральный секретарь Европейской федерации журналистов, который Рикардо Гутьерес. Он уже приезжал к нам, и не раз, в отличие от других учебных заведений Украины, где готовят журналистов. — отметила декан факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Кузнецова.

Во время первого визита Рикардо Гутьерреса в Одессу на встрече с Президентом университета Сергеем Киваловым было принято решение о создании на базе вуза Центра правовой защиты журналистов – совместного проекта Национального университета «Одесская юридическая академия» и Европейской федерации журналистов.

По словам Татьяны Кузнецовой, у представителей такого уровня время расписано буквально по минутам, поэтому они редко откликаются на различные приглашения от вузов. Но в этот раз они все же нашли возможность и согласились обсудить такие важными вопросы со студентами Одесской юридической академии.

Молодым людям очень важно понимать, что достоверно, а что нет, чтобы быть критичными. Нам нужно учить молодых людей быть критичными. Мы должны направлять и показывать, что является верным. — отметил старший советник по политическим вопросам Канцелярии Генерального директора по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях ВОЗ доктор Руди Конинкс.

Проведение интернациональных конференций для студентов с участием профессионалов в сфере журналистики уже является традицией в университете. Такой формат общения с компетентными людьми значительно расширяют кругозор будущих специалистов. Это позволяют выпускникам успешно конкурировать на рынке труда, в том числе, за границей.

В прошлом году к нам приезжала профессор Лиссабонского университета, которая была привлечена благодаря сотрудничеству Управления Верховного комиссара. Она приезжала к нам на конференцию, проводила лекцию, заседания. В позапрошлом году у нас был Рикардо Гутьерес, который участвуют в сегодняшнем круглом столе, и была профессор одного из ведущих университетов Брюсселя. Также наши активности поддерживает Сергей Томиленко. Мы проводили медиа-форумы, встречи, студенты принимали участие в пленарном заседании. — рассказывает Татьяна Кузнецова.

Участники встречи обсудили проблемы дезинформации в условиях распространения вируса COVID-19, дали практические советы журналистам на тему правильного освещения события в период кризиса, рассказали о том, как бороться с расовой дискриминацией и ксенофобией. На реальных примерах ученые и практики показали, как в информационном пространстве распространяются ненависть, которая клеймит и унижает людей - представителей различных социальных групп.

Ключевым выводом таких дискуссий является то, что студентам, молодым журналистам необходимо понимать, что наша профессия имеет определенные стандарты, и то, что мы хотим объективно информировать. Соответственно, на таких встречах мы акцентируем внимание на определенные последствия и нашу ответственность за профессию, за распространение дезинформации и неправдивой информации. Все это может иметь последствия не только для репутации автора, но и влиять на реальную жизнь и здоровье граждан. — считает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Студенты факультета журналистики с первого курса обучения участвуют в форумах, фестивалях и конференциях. Ежегодно в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит научно-практическая конференция молодых ученых при поддержке Национального союза журналистов Украины и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Также вуз является одним из организаторов молодежного фестиваля социальной рекламы «Інший погляд». При поддержке Министерства иностранных дел Германии здесь успешно реализован проект «От языка вражды к языку добра». Кроме этого, проводятся фото-поэтические выставки и многое другое.

Мы сотрудничаем уже два года, и с удовольствием продлили это сотрудничество. Второй год мы предоставляем грант для работы по теме языка вражды в южном регионе Украины. Общими рамками является предотвращение и борьба с языком вражды, отслеживание информации, проведение различного рода мероприятий просветительского характера, которые помогут журналистам, прежде всего молодым, находящимся в периоде своего профессионального становления, выбрать правильный вектор, правильные ориентиры. — отметил представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко.

Начиная с 1 курса, студенты факультета журналистики имеют возможность проходить стажировку в ведущих всеукраинских и региональных СМИ. Среди них - более ста информационных интернет-порталов и газет, около пятидесяти радиокомпаний и телеканалов. При кафедре журналистики работают две учебные теле- и радиостудии, где студенты в реальных условиях отрабатывают практические навыки работы журналиста, создают и записывают собственные программы и проекты.

Также на базе факультета создана «Творческая мастерская», современная площадка для проведения различных мастер-классов и лекций, имеется своё коворкинговое пространство. Кроме этого, действует Лаборатория прикладных PR-технологий, в которой студенты могут не только познакомиться с новинками мировых PR-технологий, но и принять участие в их разработке.