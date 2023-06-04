Першого червня у День захисту дітей, отже дві Спілки, Спілка журналістів та Спілка художників провели спільну акцію у дитячому центрі «Молода гвардія». Як відомо, найближчим часом ми відзначатимемо сторіччя цієї знаменитої дитячої оздоровниці. До цієї вагомої дати митці вирішили провести пленер, щоб протягом одного дня на довго відобразити навколишній неповторний приморський пейзаж. Зі свого боку, присутні журналісти, які представляли НСЖУ, висвітлили цю подію у своїх засобах масової інформації.

Протягом святкового дня на території «Молодої гвардії» проходили змагання з дитячого футболу, показові виступи прекрасних барабанщиць з числа курсанток Одеського Державного Університету Внутрішніх Справ. Там же проходили виступи творчих колективів.

Освітні заклади міста та області провели профорієнтацію. Численних дітей забавляли яскраві аніматори. А наприкінці дня митці продемонстрували свої роботи глядачам, у результаті відбулася урочиста передача картин дитячому центру «Молода гвардія». Первое июня в День защиты детей два Союза, Союз журналистов и Союз художников провели совместную акцию в детском центре «Молодая гвардия». Как известно, в ближайшее время мы будем отмечать столетие этой знаменитой детской здравницы. К этой весомой дате художники решили провести пленэр, чтобы в течение одного дня на долго запечатлеть, окружающий их неповторимый приморский пейзаж.

Со своей стороны, присутствующие журналисты, представлявшие НСЖУ, осветили это событие в своих средствах массовой информации. В течение праздничного дня на территории «Молодой гвардии» проходили состязания по детскому футболу, показательные выступления восхитительных барабанщиц из числа курсанток Одесского Государственного Университета Внутренних Дел

. Там же проходили выступления творческих коллективов. Образовательные учреждения города и области провели профориентацию. Многочисленных детишек забавляли яркие аниматоры. А в конце дня художники выставили свои работы на обозрение зрителей, в результате произошла торжественная передача картин детскому центру «Молодая гвардия».