Гвоздем программы в ближайший уик-энд станет гонка “Формулы-1” в Венгрии

В спортивном мире продолжается летнее межсезонье которое, традиционно, не изобилует большим количеством событий. Главным же стартом выходных станет гонка чемпионата мира по автоспорту в серии “Формула-1” Гран-при Венгрии на знаменитом Хунгароринге в окрестностях Будапешта.

Также в ближайшие выходные откроется новый футбольный сезон в Бельгии, где состоится матч за Суперкубок страны “Антверпен” - “Мехелен”.

Vesti.ua традиционно собрали полный календарь выходных в спортивном мире - гид по телетрансляциям.

Футбол

23.07

02.00 Летняя серия Премьер-лиги. “Челси” - “Брайтон”. Setanta sports

18.00 “Антверпен” - “Мехелен”, Суперкубок Бельгии. Setanta sports +

Баскетбол

22.07

15.00 3х3. Чемпионат Украины. Этап 3 в Хмельницком. XSport

Теннис

22.07

14.00 WTA 250. Будапешт, Венгрия. 1/2 финала. Setanta sports

23.07

18.00 WTA 250. Будапешт, Венгрия. Финал. Setanta sports

Легкая атлетика

21.07

21.00. Бриллиантовая лига IAAF. Этап 9 в Монако. Setanta sports

22.07

21.30 WACT Silver. Meeting Madrid в Іспании. Sport-1

23.07

16.00 Бриллиантовая лига IAAF. Этап 10 в Лондоне, Великобритания. Setanta sports

Автоспорт

22.07

17.00 Формула-1. Этап 12. Гран-при Венгрии. Квалификация. Setanta sports +

23.07

16.00 Формула-1. Этап 12. Гран-при Венгрии. Гонка. Setanta sports +

21.30 NASCAR. Этап 21. HighPoint.com 400 на трассе Поконо Рейсвэй. Setanta sports

Смешанные единоборства

22.07

22.00 UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Том Аспинэлл - Марцин Тыбура. Setanta sports +