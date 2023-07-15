В ближайшие выходные у болельщиков не будет яркого и насыщенного календаря событий, дает о себе знать летнее межсезонье. Но один турнир с приставкой “супер” будет точно. В субботу состоится финал женского теннисного Уимблдонского турнира, а в воскресенье - мужского.

Vesti.ua традиционно подготовили полную спортивную афишу выходных - гид по телетрансляциям.

Теннис

15.07

15:30 Уимблдонский турнир, финал. Женщины. Setanta sports

16.07

15:30 Уимблдонский турнир, финал. Мужчины. Setanta sports

Легкая атлетика

16.07

17:00 Бриллиантовая лига IAAF. Этап 8 в Хожуве, Польша. Setanta sports +

Смешанные единоборства

16.07

05:00 UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Холли Холм - Майра Буэно Силва. Setanta sports +

Автоспорт

15.07

18:10 Michelin Le Mans Cup. Этап 3 в Ле-Кастелле, Франция. Гонка. Sport 1

16.07

12:30 European Le Mans. Этап 2 в Ле-Кастелле, Франция. Гонка. Sport 1

21:30 NASCAR. Этап 20. Crayon 301 на трассе Нью-Хэмпшир Мотор Спидуэй. Setanta sports +

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