В ближайшие выходные у болельщиков не будет яркого и насыщенного календаря событий, дает о себе знать летнее межсезонье. Но один турнир с приставкой “супер” будет точно. В субботу состоится финал женского теннисного Уимблдонского турнира, а в воскресенье - мужского.
Vesti.ua традиционно подготовили полную спортивную афишу выходных - гид по телетрансляциям.
Теннис
15.07
15:30 Уимблдонский турнир, финал. Женщины. Setanta sports
16.07
15:30 Уимблдонский турнир, финал. Мужчины. Setanta sports
Легкая атлетика
16.07
17:00 Бриллиантовая лига IAAF. Этап 8 в Хожуве, Польша. Setanta sports +
Смешанные единоборства
16.07
05:00 UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Холли Холм - Майра Буэно Силва. Setanta sports +
Автоспорт
15.07
18:10 Michelin Le Mans Cup. Этап 3 в Ле-Кастелле, Франция. Гонка. Sport 1
16.07
12:30 European Le Mans. Этап 2 в Ле-Кастелле, Франция. Гонка. Sport 1
21:30 NASCAR. Этап 20. Crayon 301 на трассе Нью-Хэмпшир Мотор Спидуэй. Setanta sports +