На благодійному аукціоні "Ukrainians for Ukraine. Charity Dinner" у Одесі збирали гроші на підтримку ЗСУ

Одеса, 27 липня 2023 року. Під час проведення благодійного аукціону "Ukrainians for Ukraine. Charity Dinner" збирали гроші на потреби Збройних сил України. Аукціон відбувся у вечері в затишному одеському ресторані «БОНД», який розташований в історичному центрі на вулиці Жуковского, 34.

Організаторами благодійного вечора стали меценати та волонтери Ельвіра Гаврилова, Наталія Бондарчук, Саркіс Саркісян, а також представник благодійного фонду “Батальйон Волонтер” - Володимир Клименко

За час повномасштабного вторгнення благодійний фонд “Батальйон Волонтер” передав ЗСУ понад 80 позашляховиків та автомобілів швидкої допомоги, понад 170 квадрокоптерів, понад 800 бронежилетів, понад 160 радіостанцій, 30 тепловізорів та ПНБ, понад 25 тисяч порцій готового борщу, 42 тони спецхарчування.

Також лікарням та шпиталям благодійним фондом “Батальйон Волонтер” було передано 48 тон ліків, медикаментів та медичного одягу, цивільному населенню – 314 тон харчових продуктів, одягу та засобів гігієни. Крім того, у перші дні наступу РФ було евакуйовано понад 1000 громадян. І це все при тому, що команда фонду налічує всього 78 волонтерів.

Ельвіра Гаврилова відома як продюсерка, режисерка й експертка з колаборацій та заходів, що просувають преміальні та особисті бренди. Засновниця міжнародної рекламної агенції, засновниця та головний редактор друкованих глянцевих видань: Business ML MAGAZINE та FOSTYLEN.

Наталія Бондарчук відома, як президент Інституту розвитку демократії, президент Фестивалю студентського кіно «Перший крок» і меценатка. Ведучий благодійного вечора Тімур Мірошніченко привітав гостей та запросив до виконання державного гімну України, який виконав Золотий голос країни — Влад Ситнік. Від владі Одеси завітали на благодійний вечір Марат Корольов голова Приморської районної адміністрації, депутат Одеської обласної ради та депутатка Одеської міської ради, голова постійної комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини, докторка юридичних наук — Світлана Осауленко. Кожний з шановних посадовців виступив з привітальним словом до присутніх, з побажанням стійкості і скорішої перемоги. Серед лотів, які розігрувалися, були прапор із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ікона від іконописця з Кремінця — Андрія Охоцького, патріотичні прикраси та аксесуари від українського бренду Zarmilkas, та інші речі.

Краса для благодійності і краса благодійності поєдналися на самому початку аукціону. Патріотичні прикраси та аксесуари від українського бренду Zarmilkas. Українські прикраси, зроблені з любов’ю до своєї батьківщини.

Футболки від Kate Lab Українська дизайнерка з Луцьку вдягнула у свій патріотичний одяг всю Україну, а її футболки стали улюбленими футболками президента Зеленського. Вже багато місяців Катерина надає свої футболки для благодійних аукціонів, які проводились від Афін до Житомира.

В благодійному аукціоні прийняв участь відомий одесит Олександр Козирь. Заслужений журналіст України, Генеральний продюсер медіахолдингу KOZYR DIGITAL, куди ввійшли відомі нам телеканали — ТВ-1, А1, City TV, G-News, Радіо City.

Засновник телеграм каналів "Черговий по Одесі", "Черговий по Києву" та засновник благодійного фонду для допомоги творчій молоді, надав для аукціону зі своєї особистої колекції картину Володимира Чорного «Дівчина з глеком», 1997 року.

Лот, унікальність і символічність якого важко переоцінити це ікона від іконописця з Кремінця — Андрія Охоцького. Андрій створював ікони на бронеплитах, які були пошкоджені кулями. Його роботи подарували Анджею Дуді та Ґітанасу Науседу (президентам Польщі та Литви) під час зустрічі у форматі Люблінського трикутника у Львові. Подовжила концертну програму обдарована юна співачка — Марія Смирнова. Переможниця багатьох пісенних конкурсів, в тому числі володарка Гран-прі престижного міжнародного фестивалю "Польські скарбниці". Гарні пісні в її виконанні не залишили байдужим нікого із присутніх у залі.



Кульмінацією свята благодійності став лот, який явив собою прапор України з підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Феєричне завершення концертної програми благодійного святкового вечора створив своєю неповторною творчістю відомий український композитор і піаніст-віртуоз — Євген Хмара.

Декілька композицій в його живому виконанні зробили вечір по справжньому незабутнім. Слухачі чи глядачі, неможливо було розділити тих хто сприймав творчість митниця... Вони просили знов і знов виконати твори на біс. Присутні не хотіли розтаватися з творчістю видатного піаніста.