В Одесі відбулась презентація проекту «Розстріляна свобода слова»

Десятого серпня в готелі «Оптіма» відбулася презентація проекту про воєнні злочини росіян проти медійників «Розстріляна свобода слова». Проект втілила у життя Національна спілка журналістів України (далі НСЖУ).

За словами першої секретаря НСЖУ Ліни Кущ, проект є оглядом ситуації з атаками росіян на працівників медіа від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Людмила Гусейнова, директорка з комунікацій СЕМА Україна та громадська журналістка, опинилася у полоні бойовиків ДНР саме за проукраїнську позицію. Жінку ледь не розстріляли – врятувала амністія на смертну кару. Досі колеги по цеху перебувають у ворожому полоні.

Людмила Гусейнова

– Я проживала на окупованій території Донецької області У 2019 р. я була заарештована і звільнена була в 2022 році під час великого жіночого обміну. Я громадська журналістка і під час подій 2014 року разом з іншими журналістами ми допомагали дітям, котрі проживали на окупованій території. Це були діти з розформованого дитячого інтернату. Але, на жаль, вони залишились нікому не потрібні. Я про це писала в соціальних мережах і не приховувала свого ім’я. І звісно, що писали про те, що відбувалися на окупованій території, і це врешті решт привело до мого арешту. І цей приклад того, що немає можливості щось сказати вільно на окупованих територіях, немає можливості усі країні дізнатися, що коїться там.

На жаль, під час війни загинули 68 журналістів, з них 15 кореспондентів, які виконували свої обов’язки у зоні бойових дій. 10 журналістів загинули у власному житлі або внаслідок обстрілу на вулиці. Інші ж полягли боронячи країну на фронті. Учасники заходу згадали всіх загиблих колег хвилиною мовчання. Саме журналісти, під час війни, стають одними з головних мішеней для росіян. Основний меседж, який пролунав під час заходу: за кожен скоєний воєнний злочин проти представників ЗМІ, винні представники країни-агресора мають бути притягнуті до відповідальності.