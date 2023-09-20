П’ятдесят  відтінків гендеру у ЗМІ

Відношення до гендерної рівності сьогодні є маркером цивілізованості адже рівень розвитку суспільства в значній мірі визначається ставленням до питання ґендеру. І те, як висвітлюються ті чи інші події у ЗМІ, які наголоси робляться у наданій інформації має великій вплив на формування ґендерної рівності у свідомості людей. Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали на тренінг, який проводив Громадський Рух «Віра, Надія, Любов» у межах спільного із National Democratic Institute – Національний Демократичний Інститут (НДІ) проекту «Розширення участі жінок у процесах реконструкції та відновлення в Одеській області» провів тренінг "Ґендер у ЗМІ".

Тренеркою заходу стала Лариса Швець - головна редакторка ТРК "ГРАД".

Серед учасників - журналісти Національної Спілки Журналістів України на чолі із головою Одеського відділення Юрієм Работіним - який привітав учасників заходу, комунікаційні та pr-фахівці організацій та установ міста, блогери, студенти факультету журналістики ОНУ та прес-служби ОДУВС.

Основними питаннями, що обговорювались на тренінгу стали:

- Введення в ґендерну тематику

- Аналіз публікацій з ґендерної тематики у ЗМІ

- Ґендерна чутливість у ЗМІ

- Впровадження ґендерної рівності у ЗМІ.

Підбиваючи результати роботи, учасники тренінгу відмітили важливість розглянутих питань у формуванні ґендерної чутливості ЗМІ, висловили задоволення від отриманої інформації та побажання проводити подібні заходи в подальшому із залученням військових журналістів та колег іноземних ЗМІ.

Бажаємо плідної роботи та ґендерної толерантності!