Телеграм: https://t.me/DmitryKorneychuk
00:00 Увольнение Фарион
3:35 Технология отвлечения внимания
5:05 Агент Буратино
7:30 Поцелуй Иуды
10:45 Кураторы Майдана
12:20 Спецоперация против Украины
14:45 Власть работает на демократов
18:20 Публичные агенты Кремля
20:00 Статус Ермака в Вашингтоне
23:05 Сигнал Залужного
25:10 Предательство республиканцев
27:00 Даты СОГЛАСОВАНЫ
28:00 Больше ПВО для Украины
30:00 Переломный год Буданова
33:10 Путин не хочет переговоры
36:06 Параллельная реальность
38:30 Внезапная остановка войны
40:04 НАТО по частям. Вброс Расмусена
42:40 Гарантии безопасности
46:10 Сигнал в Москву
50:12 Пост Подоляка
52:25 Кандидат в президенты Залужный
54:20 Новые лица
57:50 Главком 24 февраля
59:30 Искусственные гонения
1:02:40 Мобилизация раскола
1:10:20 На военных смотрят ИНАЧЕ