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Учора, 18:00

Ширма ЗАМОРОЗКИ! Корнійчук: дати Узгоджені! Зрада Буратіно

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Телеграм: https://t.me/DmitryKorneychuk

00:00 Увольнение Фарион

3:35 Технология отвлечения внимания

5:05 Агент Буратино

7:30 Поцелуй Иуды

10:45 Кураторы Майдана

12:20 Спецоперация против Украины

14:45 Власть работает на демократов

18:20 Публичные агенты Кремля

20:00 Статус Ермака в Вашингтоне

23:05 Сигнал Залужного

25:10 Предательство республиканцев

27:00 Даты СОГЛАСОВАНЫ

28:00 Больше ПВО для Украины

30:00 Переломный год Буданова

33:10 Путин не хочет переговоры

36:06 Параллельная реальность

38:30 Внезапная остановка войны

40:04 НАТО по частям. Вброс Расмусена

42:40 Гарантии безопасности

46:10 Сигнал в Москву

50:12 Пост Подоляка

52:25 Кандидат в президенты Залужный

54:20 Новые лица

57:50 Главком 24 февраля

59:30 Искусственные гонения

1:02:40 Мобилизация раскола

1:10:20 На военных смотрят ИНАЧЕ




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