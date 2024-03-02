Тактична медицина, в Одеському прес-центрі НСЖУ вчили рятувати життя

Семінар з тактичної медицини – це життєво необхідні знання, які можуть знадобитися як у фронті, та умовно мирних містах.

Сержант збройних сил України Андрій Капіца провів навчальні заняття з основ тактичної медицини для активу Одеського регіонального відділення НСЖУ, студентів та викладачів журфака Одеської політехніки.

Юрій Работін представляє слухачам курсу Андрія Капіцу

Припустимо, приліт до торгового центру. Поруч із вами – поранений, у якого сильна кровотеча. І у вас лише 90 секунд на те, щоб зупинити цю критичну кровотечу. Ви можете врятувати людину тільки у тому випадку, якщо дізнаєтесь як це робити.

На семінарі Андрій Капіца докладно розповів як в умовах близьких до бойових, коли лунають вибухи та постріли не втрачаючи самовладання та не порушуючи протоколу, оказати першу допомогу. Розповів про етапи надання цієї допомоги у зонах небезпеки. Андрій наголосив про правові та санітарні обмеження при наданні першої допомоги людині в надзвичайних ситуаціях, тобто навчання здійснювалось відповідно до чинного протоколу та чинного законодавства.

Інструктор навчив тампонувати рани, накладати турнікети, бинти та бандажі, користуватися гемостатиками, оклюзійними наклейками та назофарингеальними трубками. Слухачі випробували різні способи евакуації поранених і навчилися працювати в команді.

Зазвичай заняття з тактичної медицини включають в себе здобуття слухачами уявлень понять та принципів тактичної медицини, протокол (алгоритм дій), пріоритети, зони (етапи надання допомоги), медичне планування (контакт, підхід, дії в зонах, евакуація, огляд).

Особлива увага була приділена джгутам, їх призначенню, принципу дії, їх видам. Були обговорені типові ознаки критичної крововтрати, дії із джгутом у зонах. Слухачі набули відповідних практичних навичок.

Далі за планом заняття розглядалась робота с дихальними шляхами та пневмотораксом: анатомія, відновлення прохідності дихальних шляхів, виявлення дихання, оцінка ефективності дихання, проникні поранення грудної клітки (пневмоторакс), ознаки напруженого пневмотораксу, дії при пневмотораксі, що таке стабільне бічне положення. Слухачі дізналися, що таке медичне планування: загальний огляд: голосовий контакт, безпечне наближення, оцінка стану свідомості, огляд у різних зонах (первинний та вторинний огляд). Слухачі на власному досвіді набули відповідних практичних навичок. Андрій розповів про загальні принципи циркуляція крові в організмі людини, як найкраще зупинити кровотечу за допомогою прямого тиску, як використовувати гемостатичні засоби та проводити тампонування рани, що давить і фіксує пов'язки. Слухачі ознайомилися з їх особливостями. Практика включала роботу з бандажами, бинтами і проведенням тампонади. На завершення багаточасового тренінгу Андрій Капіца розповів і показав на практиці етап евакуації. Це не менш важливий етап надання першої допомоги пораненого. Як слід було очікувати, евакуація в різних зонах, проходить по-різному. Слухачі ознайомилися з найбільш поширеними методами та засобами евакуації, що, як і слід було очікувати, завершилося практичними заняттями.



