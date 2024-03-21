Селище, в якому сподівались зустріти Христа. Сараті 202 роки: як німці заснували селище на півдні Одеської області (Відео)

20 березня о 10:00 селищу Сарата виповнилося 202 роки з моменту його заснування. Історія селища, яке заснували німецькі переселенці на півдні Одеської області, унікальна та дуже цікава. Тому напередодні святкової дати журналісти інтернет-видання “Махала” відвідали Сарату та дізналися проісторію заснування населеного пункту в місцевого історика Петра Узунова.

“Історія будь-якого населеного пункту відрізняється своєю унікальністю. Не кожне місто може похвалитися точною датою заснування, але нам вдалося відновити всі дані та, навіть, дізнатися у котрій годині місто Сарата було засновано”, – ділиться з нами Петро Узунов.

Сарата була заснована лютеранским пастором Ігнацом Ліндлом. В 1822 році він привів на ці землі групу своїх однодумців. Мета їх переселення до Бессарабії – створення нового населеного пункту, християнської комуни. І ця комуна дійсно проіснувала до моменту, поки не прийшли часи змін.

Другим засновником Сарати є Крістіан Фрідріх Вернер – людина, яка віддала все своє життя та майно цьому незнайомому селищу.

“Це багатий меценат, який фінансував переїзд сюди своїх однодумців з Німеччини. До речі, прожив він в Сараті недовго, він помер та похований з почестями на лютеранському цвинтарі. Ця людина стала генератором ідей для пастора Ігнаца Ліндла. Ліндл – духовний засновник селища, а Вернер – фінансовий. По іншому Сарата ніколи б не досягла свого успіху”, – розповідає про своє рідне селище Петро Узунов.

Більше про історію Сарати та її культурні пам’ятки – дивіться у сюжеті “Махала”.