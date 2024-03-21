Селище, в якому сподівались зустріти Христа. Сараті 202 роки: як німці заснували селище на півдні Одеської області (Відео)

20 березня о 10:00 селищу Сарата виповнилося 202 роки з моменту його заснування. Історія селища, яке заснували німецькі переселенці на півдні Одеської області, унікальна та дуже цікава. Тому напередодні святкової дати журналісти інтернет-видання “Махала” відвідали Сарату та дізналися проісторію заснування населеного пункту в місцевого історика Петра Узунова.
Сарата була заснована лютеранским пастором Ігнацом Ліндлом. В 1822 році він привів на ці землі групу своїх однодумців. Мета їх переселення до Бессарабії – створення нового населеного пункту, християнської комуни. І ця комуна дійсно проіснувала до моменту, поки не прийшли часи змін.
Другим засновником Сарати є Крістіан Фрідріх Вернер – людина, яка віддала все своє життя та майно цьому незнайомому селищу.
Більше про історію Сарати та її культурні пам’ятки – дивіться у сюжеті “Махала”.