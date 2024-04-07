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Сьогодні, 12:00

Одеські спортсмени здобули медалі Кубка України з самбо

Категорія: Новини / Спорт

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Кубок мира проходил с 4 по 5 апреля в Ереване, Армения. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 14 стран. Украину представили 33 самбиста в четырех видах программы. Сообщили в Одесской областной федерации самбо.

Это квалификационный турнир, на котором в этом году участники смогли набрать свои первые рейтинговые очки. Одесские спортсмены достойно представили наш регион и получили почетные награды. В частности, серебряным призером стала Диана Тулунжи. Также бронзовую медаль завоевал Василий Ивоняк.

В общей сложности по итогам соревнований украинская сборная везет домой вместе 22 награды, из них 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых.


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