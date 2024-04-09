Київський музей Булгакова назвав ненауковим висновок Інституту нацпам'яті

Київський Літературно-меморіальний музей Булгакова відреагував на висновок експертів Українського інституту національної пам’яті (УІНП), в якому вони визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом та імперцем.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті музею в понеділок, 8 квітня.

"Висновок не є експертизою повною мірою. Більшість найскладніших змістовних тверджень, які б мали бути підставою для висновків та рекомендацій такого роду документа, тут подані без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень", – йдеться в повідомленні музею.

У музеї Булгакова заявили, що експерти УІНП використовують фрази, що, на їхню думку, є "надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа".

Вони зазначають, що у висновку змішані елементи аргументації і доказовості та оціночні судження. "Підсумкові ж висновки документа, не тільки не аргументовані, але і не деталізовані, і не містять рекомендацій щодо умов обставин їх застосування", – переконані у музеї.

"Наведені аргументи стосовно постаті, творчості М. Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх. Метафорична, емоційно-категорична подача тез говорить більше про особисту неприязнь та тенденційність сприйняття авторів, аніж про наукову, фахову експертизу", – йдеться у повідомленні.

У музеї Булгакова заявляють, що більшість експертів УІНП не мають фаху, релевантного темі дослідження, тож не мають відповідної компетенції. І зазначають, що наукових співробітників музею не запрошували до участі в експертизі.

Також у своєму повідомленні науковці музею виклали фрагменти висновку УІНП, який вважають маніпулятивними та фактологічно помилковими. З огляду на це музей вимагає оприлюднити повний текст дослідження:

"В публічному обговоренні текст Висновку хибно інтерпретується громадськістю, як власне експертиза, що зумовлює змішування поданих на початку категоричних емоційних тверджень із суперечливими та вряди-годи безпідставними аргументами. Звертаємо увагу, що висновок має ґрунтуватися на повноцінному дослідженні, яке у свою чергу має містити посилання на джерела. Вимагаємо оприлюднити текст повного експертного дослідження, адже без вичерпної фахової аргументації висновок комісії не може вважатися науковим"

В музеї Булгакова підсумували, що для великої частини населення України Булгаков

"може бути зручною точкою входу до розуміння справжньої української історії, саме через розвінчання російських імперських наративів", а музей письменника в столиці – "провідником до інших музейних майданчиків Києва".

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