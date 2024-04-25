Як зазіхнути на суверенітет країни та залишитись непокараним

Продовжуємо вас знайомити із захоплюючеєю історію про те, як поодинокому шахраю із Молдови вдається зухвало порушувати суверенітет цілої країни. Нашої з вами України! Звісно він це робить своїми шахрайськими хитрощами, використовуючи дірки в законодавстві та допомогу корумпованого чиновництва, яке навіть у воєнний час продовжує приторговувати батьківщиною оптом та вроздріб!
Для того щоб подовжити незаконне перебування в Україні Зоєт він же Шойхет, він же Блюм Олександр Дмитрович звертається до судів, затягуючи час перебування в країні.
Ще під час підготовчого засідання адвокат шахрая Зоєта (Шойхета) зробив марну спробу відводу судді, що ще б більше затягнуло час. Але суд не подався на маніпуляцію і подовжив свою роботу.
Адміністративний суд відмовив Зоєту, Шойхету, Блюму, Рєзніку повністю відмовив, а це значить, що паспорт громадянина України на ім’я Зоєта є недійсним та таким, що підлягає вилученню, анулюванню та знищенню. А сам шахрай повинен бути видворлений з країни строком на три роки. Приємно відзначити професійність і чесність судді Попова при розгляді справи, це дуже тішить!», -розповідає керівник відомої громадської організації «Антикорупційний рух Одещини» Олександр Сопельник.
Але історія не завершена. Тому що шахрай вже подав апеляцію і подовжує знаходиться незаконно в країні. А це зазначає, що ми подовжуємо пильно відстежувати перебіг подій. Хто виграє шахрай чи держава? А ви я к думаєте?
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