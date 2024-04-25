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Сьогодні, 10:00

Як зазіхнути на суверенітет країни та залишитись непокараним

Категорія: Новини / Інтерв'ю

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Продовжуємо вас знайомити із захоплюючеєю історію про те, як поодинокому шахраю із Молдови вдається зухвало порушувати суверенітет цілої країни. Нашої з вами України! Звісно він це робить своїми шахрайськими хитрощами, використовуючи дірки в законодавстві та допомогу корумпованого чиновництва, яке навіть у воєнний час продовжує приторговувати батьківщиною оптом та вроздріб!

Для того щоб подовжити незаконне перебування в Україні Зоєт він  же Шойхет, він  же Блюм Олександр Дмитрович звертається до судів, затягуючи час перебування в країні.

«Зараз наш герой звернувся до Адміністративного суду з позивом про визнання протиправними та скасування рішення і висновків Центрально-південного управління Державної міграційної служби України, Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області щодо знищення його липових українських паспортів які він отримав незаконно. Та скасування рішення Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області про його видворення за межи України.
Ще під час підготовчого засідання адвокат шахрая Зоєта (Шойхета) зробив марну спробу відводу судді, що ще б більше затягнуло час. Але суд не подався на маніпуляцію і подовжив свою роботу.

Далі Олександр подовжує...

Під час розгляду справи судом було з’ясовано що Зоєт (Шойхет) Олександр Дмитрович. 25 12 1965 року народження, у період з 1999 по 2010 роки шахрайським шляхом отримав посвідчення особи громадянина Республіки Молдова з хибною ідентичністю на ім'я Герман Блюм змінив дату народження на 1968 рік, помолодшавши на три роки, отримавши паспорт громадянина Республіки Молдова.
Адміністративний суд відмовив Зоєту, Шойхету, Блюму, Рєзніку повністю відмовив, а це значить, що паспорт громадянина України на ім’я Зоєта є недійсним та таким, що підлягає вилученню, анулюванню та знищенню. А сам шахрай повинен бути видворлений  з країни  строком на три роки. Приємно відзначити професійність і чесність судді Попова при розгляді справи, це дуже тішить!», -розповідає керівник відомої громадської організації «Антикорупційний рух Одещини» Олександр Сопельник. 


 Але історія не завершена. Тому що шахрай вже подав апеляцію і подовжує знаходиться незаконно в країні. А це зазначає, що ми подовжуємо пильно відстежувати перебіг подій. Хто виграє шахрай чи держава? А ви я к думаєте?

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