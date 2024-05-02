Несподівана виставка

Нові пейзажі Тетяни Романенко – види Одеси та узбережжя, звичні та наново побачені – наповнені ліризмом та кольористим, ігровим способом художньої подачі. Кожен елемент і сюжет в інтерпретації Тетяни – оспівування краси та гармонії Міста та його мешканців. Натюрморти Олени Неминучої – як завжди, несуть у собі відчуття затишного простору, поетику простих речей та глибину розуміння життєвих цінностей.