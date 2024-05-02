Несподівана виставка

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє коротеньку триденну виставку живопису та авторської ляльки Тетяни Романенко та Олени Неминучої, відомих одеських художниць. Тільки з 3 по 6 травня. Виставка народилася спонтанно і виявилася дуже яскравою, милою та приємною для всіх любителів живопису та поціновувачів прекрасного. Пейзажі та натюрморти, представлені авторами, а також скульптури Юрія Зільберберга, що доповнюють експозицію, створили чудове звучання проекту, наповненого світлими та добрими весняними гуманістичними почуттями та надіями.
А авторські іграшки Олени - неповторні, характерні образи людей та героїв, повз які неможливо пройти без посмішки. Поспішайте, будь ласка, відвідати нашу несподівану виставку, дорогі друзі. Впевнені, що це принесе вам радість і приємні враження.