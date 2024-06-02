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Свято образотворчих мистецтв на День захисту дітей

Категорія: Новини / Перша шпальта / Культура та мистецтво


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Свято творчості на День захисту дітей: Одеська спілка художників її виставкова зала "Арт-перлина" та Ірина Бєлова роблять день незабутнім.

 Уявіть веселощі, барвисті крейдові малюнки, формування неймовірних образів і миттєві витвори мистецтва - це був День захисту дітей, організований Одеською спілкою художників її виставковою залаю "Арт-перлина" та Іриною Бєловою. В цей особливий день маленькі дітлахи стали справжніми митцями, випробовуючи себе в різних техніках та виражаючи свою творчість через малювання, ліплення та інші види образотворчого мистецтва.  На території свята розташувалися майстер-класи з малювання красками, ліплення з глини, розмальовування крейдою та багато іншого. Діти з захопленням та цікавістю долучалися до кожного заняття, демонструючи свою творчість та фантазію. Позитивну та святкову атмосферу на заході забезпечували не лише талановиті діти, але й відомий телевізійний журналіст Олександр Федоренко. Його комунікаційне мистецтво допомогло створити дружню та радісну атмосферу на святі дитинства.

Не обійшлося без розваг і приємних сюрпризів. Усіх гостей свята чекала безпрограшна лотерея, де кожен міг виграти цікаві призи. Аніматори створювали атмосферу веселощів та розваг для дітей, а боксери показували свою вправність і навички в боксерському рингу, надаючи додатковий заряд емоцій та захоплення.   Найбільш вражаючим моментом свята стало створення спільної картини всіма учасниками. Кожен з маленьких та дорослих митців вніс свій власний внесок у створення шедевру, який став символом єдності та співпраці.  Гості свята також отримали приємні слова вітання від голови Одеської регіональної організації НСЖУ, Юрія Работина, та Начальниці управління фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації, Валентини Кольчак. Їхні вислови підтримки та заохочення надихали дітей на нові досягнення.  

Захоплення та радість були виразними на обличчях як дітей, так і їхніх батьків. День захисту дітей став незабутнім святом, яке залишиться в пам'яті усіх учасників надовго.  

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