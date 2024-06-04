Украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Как сообщает Bild, так считает ряд экспертов и военных аналитиков, передает УНИАН.
В конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие - ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.
Как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.
С открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда Украина впервые атаковала Крымский мост. Мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть и вывел ее из строя на несколько недель. Вдруг крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами.
При этом непонятно, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник.
Удары по Крымскому мосту: предыдущие операции
Украина уже дважды успешно поражала незаконно построенный россиянами Крымский мост. Впервые "хлопок" на мосту через Керченский пролив произошел в начале октября 2022 года - на переправе прогремел взрыв. Как следствие - произошло частичное разрушение автомобильных пролетов.
Через некоторое время мост отремонтировали, но ненадолго. В июле 2023 года Украина поразила его во второй раз. Тогда для удара по Крымскому мосту уже применялись морские дроны. В воду упал один пролет автомобильной части моста, а на восстановление моста у россиян ушло несколько месяцев.
Стоит отметить, что в феврале 2024 года командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца года. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму, не будут уничтожены, бить по Крымскому мосту нет смысла - вражеская противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны.