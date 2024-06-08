Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Учора, 18:00
Сообщить о ошибке
0
Учора, 18:00
А хвалилися, що "вжито безпрецедентні заходи з захисту енергетичних об'єктів"!
Категорія:
Новини
/
Інтерв'ю
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Ключове слово:
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
Інформація про результати діяльності Приморської окружної прокуратури м. Одеси
Германия выделяет 76 млн евро Укрэнерго для защиты энергообъектов от российских атак
Справку о взятии на учет переселенцы могут получить в одесских центрах соцуслуг. Адреса
Свято образотворчих мистецтв на День захисту дітей
У Вилковому Одеської області відбудеться зариблення акваторії української частини Дунаю червонокнижними видами осетрових риб
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
8-06-2024
У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони
8-06-2024
А хвалилися, що "вжито безпрецедентні заходи з захисту енергетичних об'єктів"!
8-06-2024
В Одесі начальника управління міграційного контролю ГМС підозрюють у корупції
8-06-2024
До ТЦК їхати не треба. Уряд дозволив чоловікам за кордоном ставати на облік у консульствах
8-06-2024
На українців елітам ПЛЯВАТИ: території очищають від людей! – Ланецький. ЄС на межі. Капіталізм помер
8-06-2024
Повінь в Угорщині: рівень води в Дунаї підвищився
7-06-2024
В Одесі планують відкрити пляжі
7-06-2024
Чому не працює мобільний інтернету та зв'язок під час відключення світла
7-06-2024
ТЕО – 735Ведучий – протоієрей Андрій Терзі-Руссу
7-06-2024
Добувні підприємства закликали прем'єра скасувати зобов'язання імпортувати 80% електроенергії
7-06-2024
Спосіб вижити взимку – запустити всі 9 енергоблоків АЕС – Міненергетики
7-06-2024
Важливе повідомлення про святкування дня пам'яті святителя Інокентія Одеського
6-06-2024
Як правильно проводити заміну батарейок у наручному годиннику
Видео
Повінь в Угорщині: рівень води в Дунаї підвищився
У Помпеях виявлено блакитну кімнату-святилище
Свято образотворчих мистецтв на День захисту дітей
Кто
online
Гостей: 38
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2024 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2023