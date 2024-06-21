Зоет Шойхед он же Блюм предлагает чиновникам войти с ним в коррупционные отношения, но он как гнилая селедка метит своим нестерпимым смрадом каждого, кто пытается с ним войти в эти самые отношения.

Дело проходимца Зоета Шойхеда, Блюма сейчас находится на рассмотрении коллегии судей 5 -го Апелляционного суда, там пока ситуация не ясна. Уже вытребованы оригиналы малозначительных документов, заседание перенесено более чем на месяц… Если начнется малопонятная бюрократическая возня, востребование прошлогоднего снега или экспертизы лунного грунта – свидетеля выдачи паспортов Зоету – то есть безбожного затягивания времени. Можно будет сделать неутешительный вывод – запах гнилой селедки проник и в Апелляционный суд. Внимательно наблюдаем за развитием событий.

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Зоїт Шойхед він же Блюм пропонує чиновникам увійти з ним у корупційні відносини, але він як гнилий оселедець мітить своїм нестерпним стервом кожного, хто намагається з ним увійти в ці самі стосунки.

Справа пройдисвіта Зоета-Шойхеда, Блюма зараз перебуває на розгляді колегії суддів 5-го Апеляційного суду, там поки ситуація не зрозуміла. Вже витребувані оригінали малозначущіх документів, засідання перенесено більш ніж на місяць… Якщо почнеться малозрозуміла бюрократична метушня, на приклад: запитання торішнього снігу, чи експертизи місячного ґрунту – як свідка видачі паспортів Зоету – тоб то безбожного затягування часу. Можна буде зробити невтішний висновок – запах гнилого оселедця проник і до 5 -го Апеляційного суду. Уважно спостерігаємо за розвитком подій.