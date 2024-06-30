Кривий Ріг: Подорож до квіткового годинника

Унікальний квітковий годинник Кривого Рогу став не лише символом міста, а й пунктом приваблення для представників оргкомітету творчого форуму "Українська мова - мова єднання". Надія Косяк, цьогорічна переможниця українського форуму митців від Кривого Рогу, супроводжувала своїх колег із Одеси. Гості з задоволенням відвідали цей неповторний арт-об'єкт, що розташований у парку Героїв міста. Квітковий годинник, відкритий у 2011 році, вражає своїми розмірами та витонченим дизайном. Його діаметр становить 22 метри, а хвилинна стрілка має довжину 12 метрів. Повністю прикрашений близькою 22 тисячами квітів шести видів, цей годинник став справжньою перлиною місцевого ландшафту. Особливістю квіткового годинника є його функціональність: вдень кожну годину його супроводжує дзвінок, а вночі цей мистецький об'єкт підсвічується, створюючи романтичну атмосферу в парку. Протягом екскурсії представники форуму не лише мали змогу насолодитися красою годинника, але й дізнались багато нового про його історію та технічні особливості. У будівлі під квітковим годинником розташована сучасна 3D-відеогалерея міського історико-краєзнавчого музею. Особливу увагу учасників форуму привернув цей виставковий зал із панорамним кінотеатром, де гостям показали цікавий 3D документальний фільм про історію заснування Кривого Рогу. Цей місцевий атракціон став не лише інформативною, але й естетичною насолодою для усіх учасників екскурсії. Завершивши свою подорож до квіткового годинника, делегація оргкомітету форуму "Українська мова - мова єднання" залишила в пам’яті глибокі враження та позитивні емоції. Голова оргкомітету творчого форуму Юрій Работін підкреслив велику значущість культурних і туристичних атракцій для спілкування та розвитку української мови та культури загалом.