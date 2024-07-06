С 26 по 30 июня на базе спортивно-рекреационного комплекса в селе Нещеров Обуховского района Киевской области состоялся второй, финальный тур чемпионата Украины по стендовой стрельбе. Сообщает пресс-служба Отделения НОК Украины в Одесской области.

Более 100 спортсменов из 8 регионов Украины приняли участие в соревнованиях. Спортсмены Центра олимпийской подготовки по стендовой стрельбе имеют следующие достижения на «круглом стенде».

Ирина Маловичко, которая будет представлять нашу область на олимпиаде, завершила чемпионат с результатом 275 очков и стала чемпионкой среди женщин.

Виктория Науменко заработала в течение соревнований 257 очков и заняла второе место среди женщин.

Иван Рагуля – новоиспеченный представитель Одесской подтвердил свое звание сильнейшего юниора страны. По итогам двух туров чемпионата завоевал 280 очков и занял первое место среди юниоров.

Иван Лоик – достойно представил Одесскую область на соревнованиях и в итоге завоевал 2 место на 2 мишени опередив соперника из Донецкой области.

Источник