Американское издание The Hill назвало контрнаступление на территорию России "потрясающим" и опросило экспертов, которые размышляют о планах украинских военных.

Источник: The Hill

Дословно: "На этой неделе украинские войска вошли в Россию, чтобы атаковать приграничный регион в потрясающем контрнаступлении, которое произошло после того, как Киев преимущественно держал оборону в течение последних полутора лет".

Детали: Издание пишет, что теперь Украине придется решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России, и не отвлекает ли это от оборонительных усилий на линии фронта.

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска, но только после того, как заставит Россию перебросить несколько бригад, которые будут использовать позиции на линии фронта.

Прямая речь Блусевича: "Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой.

Это был блестящий шаг Украины. ... Они уже достигли огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках. Это огромный удар по престижу Путина".

Еще детали: The Hill также отмечает, что Россия отправила подкрепление в Курск и говорит, что ей удастся отбить украинские войска.

Вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько говорит, что хотя пока неясно, как будет развиваться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, ворвавшись в Россию.

Прямая речь Кудзько: "Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная.

Совершив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию" или наоборот, убедить Россию в том, что оставив Украину на карте в том или ином виде, она будет удивляться снова и снова.