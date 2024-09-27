Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар жовтня 2024 року *
1 вівторок ШАФА 18:00
2 середа LADIES' NIGHT 17:30
5 субота Ніч у Венеції (цільовий) 16:00
6 неділя Дванадцять стільців 16:00
7 понеділок Квартирник у Олега Філімонова 19:00
8 вівторок Кохання на трьох 18:00
12 субота У джазі тільки дівчата 16:00
13 неділя У джазі тільки дівчата 16:00
14 понеділок Ice & Fire Symphony 19:00
15 вівторок Тіна Кароль 18:00
16 середа Сукня 19:00
17 четвер Колишні (мала сцена) 18:00
18 п’ятниця Ісус Христос — superstar 18:00
19 субота За двома зайцями 16:00
20 неділя Ніч у Венеції 16:00
22 вівторок Зіркові пристрасті 18:00
23 середа Марія Стюарт 18:30
24 четвер Фантастична плутанина (мала сцена) 18:00
25 п’ятниця Золоте теля 18:00
26 субота Кохання січового стрільця 16:00
27 неділя Скрипаль на даху 16:00
28 понеділок Історії кохання для дорослих 19:00
29 вівторок Freedom Jazz 18:00
30 середа Колишні (мала сцена) 18:00
31 четвер У джазі тільки дівчата 18:00
* у репертуарі можливі зміни