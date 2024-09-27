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Сьогодні, 12:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Репертуар жовтня 2024 року *

       1 вівторок          ШАФА        18:00

       2 середа               LADIES' NIGHT        17:30 

       5 субота               Ніч у Венеції (цільовий)       16:00

       6 неділя               Дванадцять стільців        16:00

       7 понеділок        Квартирник у Олега Філімонова        19:00

       8 вівторок          Кохання на трьох        18:00

       12 субота             У джазі тільки дівчата        16:00

       13 неділя             У джазі тільки дівчата        16:00

       14 понеділок      Ice & Fire Symphony        19:00

       15 вівторок        Тіна Кароль        18:00

       16 середа             Сукня        19:00

       17 четвер             Колишні (мала сцена)       18:00

       18 п’ятниця          Ісус Христос — superstar        18:00

       19 субота             За двома зайцями        16:00

       20 неділя             Ніч у Венеції        16:00

       22 вівторок        Зіркові пристрасті        18:00

       23 середа             Марія Стюарт        18:30

       24 четвер             Фантастична плутанина (мала сцена)       18:00

       25 п’ятниця          Золоте теля        18:00

       26 субота             Кохання січового стрільця        16:00

       27 неділя             Скрипаль на даху        16:00

       28 понеділок      Історії кохання для дорослих       19:00

       29 вівторок        Freedom Jazz        18:00

       30 середа             Колишні (мала сцена)       18:00

       31 четвер             У джазі тільки дівчата        18:00

    * у репертуарі можливі зміни




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