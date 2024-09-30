



☦️Благодійний ярмарок, приурочений до 200-річчя з дня заснування Свято-Успенського чоловічого монастиря. 🗓️29 вересня 2024 року, в день пам’яті святого преподобного Кукши Одеського, в Свято-Успенському чоловічому монастирі відбулися торжества, які очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. 👆Понад 29 храмів Одеської єпархії УПЦ взяли участь у організації та проведенні цього ярмарку, кошти з якого будуть направлені на допомогу вимушеним переселенцям з прифронтових територій. 🤝Протягом усього дня наші священнослужителі та парафіяни молилися, проводили майстер-класи для дітей, пригощали всіх бажаючих і це принесло свої плоди. Завдяки вашим пожертвам нам вдалося зібрати 380.000 грн! 😊Ми дуже вдячні всім вам за молитву та участь у цій благодійній справі! Разом ми зробимо набагато більше!