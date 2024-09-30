 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 10:00

Благодійний ярмарок, присвячений 200-річчю від дня заснування Свято-Успенського монастиря

Категорія: Новини / Таїнство віри


У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 


☦️Благодійний ярмарок, приурочений до 200-річчя з дня заснування Свято-Успенського чоловічого монастиря. 🗓️29 вересня 2024 року, в день пам’яті святого преподобного Кукши Одеського, в Свято-Успенському чоловічому монастирі відбулися торжества, які очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. 👆Понад 29 храмів Одеської єпархії УПЦ взяли участь у організації та проведенні цього ярмарку, кошти з якого будуть направлені на допомогу вимушеним переселенцям з прифронтових територій. 🤝Протягом усього дня наші священнослужителі та парафіяни молилися, проводили майстер-класи для дітей, пригощали всіх бажаючих і це принесло свої плоди. Завдяки вашим пожертвам нам вдалося зібрати 380.000 грн! 😊Ми дуже вдячні всім вам за молитву та участь у цій благодійній справі! Разом ми зробимо набагато більше!




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 